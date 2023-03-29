Названо кімнатні рослини, які провокують алергію та навпаки — лікують її

Більшість людей обожнюють коли вдома є живі вазони. Вони не лише стильно й красиво виглядають, а й додають затишку, відмінно доповнюють інтер’єр, зрештою очищують і зволожують повітря. Проте тут є абсолютно дві різні сторони медалі. Потрібно дуже ретельно підбирати додому вазони. Виявляється деякі з них можуть нести користь, і навіть лікувати або полегшувати симптоми алергії. А другі навпаки, провокувати її, а ще головний біль, слабкість та загальне погіршення самопочуття. Дослідники NASA склали список рослин, які бажано тримати вдома, і від яких краще відмовитися, а там паче у спальні чи дитячій кімнаті.

Рослини, які є корисними для здоров’я

Спатифілум. Це красива екзотична рослина з зеленим листям та білими квітами. Вона відмінно бореться з пліснявою в приміщенні.

Драцена Деремська. Вазон з довгим зеленим листям, яке вбирає в себе безліч шкідливих речовин з повітря. Це природний фільтр.

Алое. Всі знають про користь соку алое при різних опіках чи пораненнях, тож мати вдома такий вазон точно не завадить.

Павукова рослина. Показана алергікам та людям, які страждають від астми, адже на 95% очищає повітря від такого шкідливого елементу, як формальдегід.

Пальма арека. Це чудовий зволожувач повітря, який доречно мати особливо влітку. Також ця пальма гарно видаляє з повітря шкідливі речовини і навіть чадний газ.

Бамбукова пальма. Аналогічна властивості, що й попередня рослина. Ніякої шкоди і лише максимум користі.

Рапис високий. Цей вазон видаляє з повітря формальдегід, ксилол і толуол. Щоправда його потрібно пересаджувати кожних два роки.

Рослини, які провокують алергію

Плющ, може викликати подразнення шкіри. Ромашка провокує алергію через пилок. Африканська фіалка, яка занадто притягує до себе пил.

А ще хризантеми, папороть та інжир плакучий. Всі вони можуть викликати негативну реакцію у людей, які страждають від сінної лихоманки.