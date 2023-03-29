Названо кімнатні рослини, які провокують алергію та навпаки — лікують її

Більшість людей обожнюють коли вдома є живі вазони. Вони не лише стильно й красиво виглядають, а й додають затишку, відмінно доповнюють інтер’єр, зрештою очищують і зволожують повітря. Проте тут є абсолютно дві різні сторони медалі. Потрібно дуже ретельно підбирати додому вазони. Виявляється деякі з них можуть нести користь, і навіть лікувати або полегшувати симптоми алергії. А другі навпаки, провокувати її, а ще головний біль, слабкість та загальне погіршення самопочуття. Дослідники NASA склали список рослин, які бажано тримати вдома, і від яких краще відмовитися, а там паче у спальні чи дитячій кімнаті.
Рослини, які є корисними для здоров’я
- Спатифілум. Це красива екзотична рослина з зеленим листям та білими квітами. Вона відмінно бореться з пліснявою в приміщенні.
- Драцена Деремська. Вазон з довгим зеленим листям, яке вбирає в себе безліч шкідливих речовин з повітря. Це природний фільтр.
- Алое. Всі знають про користь соку алое при різних опіках чи пораненнях, тож мати вдома такий вазон точно не завадить.
- Павукова рослина. Показана алергікам та людям, які страждають від астми, адже на 95% очищає повітря від такого шкідливого елементу, як формальдегід.
- Пальма арека. Це чудовий зволожувач повітря, який доречно мати особливо влітку. Також ця пальма гарно видаляє з повітря шкідливі речовини і навіть чадний газ.
- Бамбукова пальма. Аналогічна властивості, що й попередня рослина. Ніякої шкоди і лише максимум користі.
- Рапис високий. Цей вазон видаляє з повітря формальдегід, ксилол і толуол. Щоправда його потрібно пересаджувати кожних два роки.
Рослини, які провокують алергію
- Плющ, може викликати подразнення шкіри.
- Ромашка провокує алергію через пилок.
- Африканська фіалка, яка занадто притягує до себе пил.
А ще хризантеми, папороть та інжир плакучий. Всі вони можуть викликати негативну реакцію у людей, які страждають від сінної лихоманки.
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