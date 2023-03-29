Синоптики шокували прогнозом погоди на Великдень і весь квітень загалом

Весна розпочалася досить таки не погано. В березні було дуже багато теплих днів, подекуди температура повітря сягала навіть 15 градусів вище нуля. Здавалося б, цьогоріч просто рання весна й українцям пощастило швидко забути про зимові холоди. Та погоді притаманна сильна циклічність, а тим паче якщо мова про українську весну, де сонячний весняний день за кілька годин може перетворитися в засніжену зимову казку. Останніми днями сніг якраз і випав у більшості українських областей принісши з собою значне похолодання. Синоптики розповіли чого чекати далі. Яким буде квітень, і Великдень — улюблене свято багатьох християн.

Великдень не буде надто теплим

Перша половина квітня включно з Великоднем швидше будуть холодними та дощовими, а подекуди слід чекати навіть снігу і заморозків. Що найцікавіше закінчиться похолодання саме на Паску, а потім має встановитися стабільно тепла погода, де стовпчики термометрів сягатимуть до +20.

Народний синоптик Станіслав Щедрін стверджує, що найхолодніше буде у Карпатах. Там варто чекати снігу і заморозків. Але зате у другій декаді місяця на українців чекає майже літня погода.

«Температура все частіше буде на рівні 15-20 градусів. Періодично будуть зливи, подекуди з грозами. Також до кінця квітня буде вітряно», – зазначив синоптик.

Віра Балабух, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології УкрДМІ ДСНС України та НАН України, погоджується з колегою і теж вважає, що холодний циклон в Україні протримається не довго. Вже після 16-17 квітня погода різко покращиться і тривалий час буде досить теплою.

В Укргідрометцентрі кажуть, що цьогорічний квітень буде приблизно на 2 градуси теплішим, ніж минулорічний. І загалом, цю весну можна вважати теплою. В травні й поготів стовпчики термометрів перетнуть +20.