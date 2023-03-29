Лише в квітні українці можуть оформити разову грошову допомогу розміром у 3400 гривень

Від початку війни українцям активно допомагають різноманітні вітчизняні та міжнародні благодійні організації. Вони час від часу фінансують допомогу для найбільш потерпілих категорій населення. Переважно це внутрішньо переміщені особи, люди, які пережили окупацію, живуть на тимчасово окупованих територіях, або ж в зоні бойових дій. Стандартно така виплата становить 2200 гривень на одну особу, однак цього разу мова про трішки іншу суму. У березні вже понад 155 тисяч українців отримали разову допомогу розміром у 3400 грн. У квітні це можуть зробити й всі інші, хто підпадає під потрібну категорію. Про кого мова, та хто фінансує виплату?

Гроші виплачуватиме Червоний Хрест

Дана виплата буде зорієнтована на українців, які пережили окупацію. Це стосується, як деокупованих територій, так і тих що ще знаходяться під контролем РФ.

Насамперед мова про Херсонську, Харківську, Миколаївську області та Донбас. В перелік входять й усі регіони, які були в окупації на початку війни. Це Київщина та інші області, що на Півночі.

«Ті, хто пережив окупацію, обов’язково матимуть матеріальну допомогу до кінця квітня. Усі ці люди отримають грошову допомогу незалежно від віку та статі”, – наголосили в Міністерстві.

Для уточнення інформації можна телефонувати за номерами: +38 (044) 355-14-67, 0 800 750 107

Наразі є й інші варіанти виплат

Не лише ця виплата зараз доступна українцям. Зокрема повернулась й всім відома виплата від ООН. Мова про 6600 гривень, які люди отримуватимуть протягом трьох місяців з розрахунку на 2200 гривень щомісяця. Подати заявку на отримання цієї виплати можуть ВПО, люди, які втратили майно через бойові дії, або воно сильно пошкоджене, багатодітні родини, пенсіонери з мінімальним рівнем доходу та інші соціальні категорії громадян. Є важлива умова — особа не повинна була отримувати цю виплату минулого року.