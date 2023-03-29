Украинцам на смартфон придут электронные сертификаты для покупок в АТБ: сумма – 3000 гривен

Украинцам продолжают помогать как гуманитарной, так и финансово. Кроме ежемесячных выплат жители деоккупированных территорий и ВПЛ могут получить и различные разовые выплаты. В частности, всемирная продовольственная программа совместно с ADRA Ukraine будут раздавать жителям Херсона электронные сертификаты на покупки в АТБ. Такой сертификат будет приходить на смартфон, и им можно будет рассчитаться в любом супермаркете этой сети. Херсонцам придут два текстовых сообщения от отправителя UN WFP. Итак, будьте внимательны и не удалите их случайно думая, что это спам.

Первое из сообщений будет подтверждать ваше право на получение помощи, второе будет содержать сам сертификат в виде номера, состоящего из 8 цифр.

Как это будет происходить?

Помощь касается всех жителей Херсона. Общая сумма сертификатов составит 3000 гривен, а стоимость одного из них – 500 гривен. То есть одному лицу придет 6 таких сертификатов, которые он сможет потратить в течение двух месяцев. Более того, сертификат может получить каждый член семьи, но не более пяти человек. То есть, если в семье проживает 6 и более членов, то сертификат выдадут только на пятерых.



Помимо АТБ такие же сертификаты херсонцам будет отправлять и компания “Сильпо”. В обоих случаях можно будет покупать все, кроме табачных изделий и алкоголя.

Как использовать сертификат?

Сертификаты будут приходить только тем людям, которые проживают в Херсоне. Срок действия каждого сертификата будет указан на нем. За один раз можно использовать один сертификат или сразу все здесь ограничений нет. Если вы херсонец, находитесь в городе, но сертификат вам не пришел, то обратитесь в один из пунктов выдачи и попросите бумажный вариант. Подробности узнайте в органах социальной защиты населения.