Банки возвращают кредитные каникулы и другие льготы: кто может воспользоваться

Еще в начале войны кредитные каникулы и отмена процентов за пользование кредитом были довольно распространенным делом. Все были уверены, что война ненадолго потому банки пошли навстречу клиентам. Но боевые действия затянулись и стало ясно, что продлевая кредитные каникулы банки просто обанкротятся. Уже через несколько месяцев все вернулось в привычный формат. Кредиты нужно своевременно платить и в полном объеме погашать все проценты. Но на днях появилась информация, что определенные послабления вернутся. Правда, они не будут массовыми. Кредитные каникулы будут применяться по отношению к конкретным людям. Каждый случай будут рассматривать в индивидуальном порядке и решать, идти ли человеку на встречу или нет.

Многие украинцы оказались в сложном положении

Больше года идет война, и за это время множество украинцев потеряли работу, курс вырос, цены тоже, а кредиты у многих так и остались. Выплачивать их все сложнее, а для многих и вовсе не под силу.

«На сегодняшний день заемщики также имеют возможность получить кредитные каникулы или реструктуризацию, если на это есть веские причины (пострадали от военных действий, потеряли работу и прочее) – каждый запрос рассматривается индивидуально», – говорит директор департамента сбора и урегулирования кредитов ОТП Банка Олег Коробкин.



Для того чтобы получить каникулы, нужно обратиться в банк, или на сайте финучреждения заполнить соответствующую заявку. После ее рассмотрения банк уведомит о своем решении.

Банкиры отмечают, что оказавшемуся в тяжелом положении добросовестному заемщику не по своей воле они всегда пойдут на встречу.

«Мы, например, в рамках такой программы предлагаем несколько вариантов для заемщика как отдельно, так и в комбинации: пролонгация кредита на срок до 7 лет, установление трехмесячного льготного периода, когда заемщик платит только проценты, снижение процентной ставки и частичное прощение долга. Главное в этом вопросе – готовность заемщика к сотрудничеству», – говорит член правления ЮНЕКС Банка Юрий Мельничук.

Также, льготы имеют и военнослужащие, которые сейчас проходят службу. Они могут брать беспроцентные кредиты, то есть возвращать только тело кредита без каких-либо комиссий. Правда, это не касается ипотеки или кредита на покупку автомобиля.