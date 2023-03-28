Банки повертають кредитні канікули та інші пільги: хто може скористуватися

Ще на початку війни кредитні канікули та скасування відсотків за користування кредитом було доволі поширеною справою. Всі були впевнені, що війна не на довго тому банки пішли на зустріч клієнтам. Та бойові дії затягнулися і стало зрозуміло, що продовжуючи кредитні канікули банки просто збанкрутують. Вже через кілька місяців все повернулося до звичного формату. Кредити потрібно вчасно сплачувати і у повному обсязі погашувати всі відсотки. Але днями з’явилася інформація, що певні послаблення таки повернуться. Щоправда вони не будуть масовими. Кредитні канікули застосовуватимуть по відношенню до конкретних людей. Кожен випадок будуть розглядати у індивідуальному порядку і вирішувати, чи йти людині на зустріч чи ні.

Багато українців опинилися у складному становищі

Більше як рік триває війна, і за цей час безліч українців втратили роботу, курс зріс, ціни теж, а кредити в багатьох так і залишилися. Виплачувати їх дедалі складніше, а для багатьох й зовсім не під силу.

«Сьогодні позичальники також мають можливість отримати кредитні канікули або реструктуризацію, якщо на це є вагомі причини (постраждали від військових дій, втратили роботу та інше) — кожен запит розглядається індивідуально», — каже директор департаменту збору та врегулювання кредитів ОТП Банку Олег Коробкін.

Для того, щоб отримати канікули потрібно звернутися у банк, або на сайті фінустанови заповнити відповідну заявку. Після її розгляду банк повідомить про своє рішення.

Банкіри зазначають, що добросовісному позичальнику, який опинився у важкому становищі не по своїй волі вони завжди підуть на зустріч.

«Ми, наприклад, у рамках такої програми пропонуємо кілька варіантів для позичальника, як окремо, так і в комбінації: пролонгація кредиту на строк до 7 років, встановлення тримісячного пільгового періоду, коли позичальник сплачує лише відсотки, зниження процентної ставки та часткове прощення боргу. Головне у цьому питанні – готовність позичальника до співпраці», – каже член правління Юнекс Банку Юрій Мельничук.

Також, пільги мають й військовослужбовців, які зараз проходять службу. Вони можуть брати безвідсоткові кредити, тобто повертати лише “тіло” кредиту без будь-яких комісій. Щоправда, це не стосується іпотеки, чи кредиту на купівлю автомобіля.