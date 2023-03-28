Тренер по фитнесу похудел ежедневно питаясь пиццей: мужчина поделился секретом

В обществе принято, что, для того чтобы похудеть, нужно здорово питаться, отказаться от вредной и калорийной пищи. Фаст-фуд или пицца это совсем табу. Мол, если есть каждый день все, что вздумается, то ни один спортзал не поможет. Однако фитнес-тренер из Ирландии 34-летний Райан Мерсес доказал противоположное. Он решил провести месячный эксперимент. В течение 30 дней мужчина ежедневно ел пиццу, причем ел ее столько, сколько ему вздумается. При этом не забывал о воде, свежих фруктах и овощах и конечно же ежедневных тренировках. Результат непревзойденный. Тело мужчины подтянулось, а еще он сбросил несколько килограммов.

Цель эксперимента – обесценить жесткие диеты

Многие люди мучают свой организм голоданием подрывая тем самым собственное здоровье. Ирландец решил доказать, что это бесполезно и тело мечты можно получить не отказываясь от привычного рациона.

“Я стремился подчеркнуть не только потерю жира за счет потребляемых и расходуемых калорий, но и то, что речь не идет об ограничениях. Нам не нужно ограничивать наши любимые продукты, чтобы получить результаты, и я также хотел побуждать больше людей готовить себе еду самостоятельно”, – объяснил Райан.



Конечно, во всем должен быть контроль, и если не тренироваться, а просто лежать на диване и есть вредные вкусности, то вес точно не будет уменьшаться.

“Ежедневное потребление калорий было установлено на 1800 – 2100 ккал с понедельника по пятницу, 2700 ккал в субботу и воскресенье, дневная норма белка в день 140 г, дневная норма фруктов и овощей – минимум семь порций в день“, – поделился секретами своей диеты тренер.

Результатом своего эксперимента Райан оказался доволен, но сказал, что не хочет слишком длительный период времени так питаться. Он доказал людям, что не обязательно жестко себя ограничивать и теперь возвращается к своей привычной жизни и рациону.