Тренер з фітнесу схуднув щоденно харчуючись піцою: чоловік поділився секретом

В суспільстві прийнято, що для того аби схуднути потрібно здорово харчуватися, відмовитися від шкідливої та калорійної їжі. Фаст-фуд чи піца це й зовсім табу. Мовляв, якщо їсти щодня все, що заманеться, то жоден спортзал не допоможе. Однак фітнес-тренер з Ірландії 34-річний Раян Мерсес довів протилежне. Він вирішив провести місячний експеримент. Впродовж 30 днів чоловік щоденно їв піцу, причому їв її стільки скільки йому заманеться. При цьому не забував про воду, свіжі фрукти та овочі і звісно ж щоденні тренування. Результат неперевершений. Тіло чоловіка підтягнулось, а ще він скинув кілька кілограмів.

Мета експерименту — знецінити жорсткі дієти

Багато людей мучать свій організм голодуванням підриваючи тим самим власне здоров’я. Ірландець вирішив довести, що це марна справа і тіло мрії можна отримати не відмовляючись від звичного раціону.

“Я прагнув підкреслити не тільки втрату жиру за рахунок споживаних та витрачуваних калорій, але й те, що не йдеться про обмеження. Нам не потрібно обмежувати наші улюблені продукти, щоб отримати результати, і я також хотів спонукати більше людей готувати собі їжу самостійно“, – пояснив Раян.

Звісно у всьому має бути контроль, і якщо не тренуватися, а просто лежати на дивані і їсти шкідливі смаколики, то вага точно не зменшуватиметься.

“Щоденне споживання калорій було встановлено на 1800 – 2100 ккал з понеділка по п’ятницю, 2700 ккал у суботу та неділю, денна норма білка на день 140 г, денна норма фруктів та овочів – мінімум сім порцій на день“, – поділився секретами своєї дієти тренер.

Результатом свого експерименту Раян виявився задоволений, але сказав, що не хоче надто тривалий період часу так харчуватися. Він довів людям, що не обов’язково жорстко себе обмежувати і тепер повертається до свого звичного життя та раціону.