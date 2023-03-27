Названы пять вещей, которые категорически нельзя хранить на кухне

Кухня – это для многих любимое место в доме. Здесь члены семьи проводят много времени, а хозяйка и подавно. На кухне все должно быть не только практично, функционально и чисто, но и безопасно. Мы даже не представляем, как много вещей, на которые мы не обращаем внимание, является питомником бактерий и микробов. И некоторые из них очень даже опасны для нашего здоровья, а в редких случаях могут вызвать и тяжелое отравление или бактериальную инфекцию.

Пять вещей, которые нужно немедленно выбросить

Губка для мытья посуды

А вы знали, что губку для мытья посуды нужно менять каждую неделю. Максимум раз в две недели. Далее, это просто питомник опасных микроорганизмов, которые попадают на вашу посуду, а затем и в пищу. Грязь и теплая вода – это идеальная среда для бактерий, поэтому как бы вы тщательно не выдавливали и не ополаскивали губку, она не будет гигиенической и чистой.

Посуда с царапинами и трещинами

Если у вас есть чашка или тарелка с трещинами, выбросьте ее. И речь даже не о том, что это плохая примета. Все гораздо банальнее. В трещинах, даже самых маленьких, размножаются микробы. Они представляют угрозу для нашего здоровья.

Доска

Доски для нарезки овощей и мяса также нужно очень часто менять. Вообще идеально для такой цели выбирать деревянную доску, ведь дерево обладает определенными антисептическими свойствами. Менять доску следует один раз в пол года, или если на ней появились глубокие порезы. В этих порезах бактерии очень хорошо себя чувствуют. Если у вас пластиковая доска или из других материалов, менять ее нужно еще чаще.

Просроченные специи

Очень редко мы обращаем внимание на срок годности специй. Да и вообще многим кажется, что это как соль или сахар может храниться долго и без проблем. Но нет. Меньше всего, что может произойти – это еда без аромата и вкуса, ведь старые специи его просто теряют. Хуже всего это пищевое отравление.

Открытое вино

Кое-кто откупоривая бутылку вина ставит ее потом в холодильник и успешно о ней забывает. Помните, что открытое белое вино пригодно в течение трех дней, а красное максимум две недели.