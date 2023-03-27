Названо п’ять речей, які категорично не можна зберігати на кухні

Кухня — це для багатьох улюблене місце в домі. Тут члени родини проводять багато часу, а господиня й поготів. На кухні все має бути не лише практично, функціонально та чисто, а й безпечно. Ми навіть не уявляємо, як багато речей, на які ми не звертаємо увагу, є розсадником бактерій та мікроб. Й деякі з них дуже навіть небезпечні для нашого здоров’я, а в окремих випадках можуть викликати й важке отруєння чи бактеріальну інфекцію.

П’ять речей, які потрібно негайно викинути

Губка для миття посуду

А ви знали, що губку для миття посуду потрібно змінювати кожного тижня. Максимум раз у два тижні. Далі, це просто розсадник небезпечних мікроорганізмів, які потрапляють на ваш посуд, а потім й у їжу. Бруд і тепла вода — це ідеальне середовище для бактерій, тому як би ви ретельно не видавлювали та не ополіскували губку вона не гігієнічною та чистою.

Посуд з подряпинами і тріщинами

Якщо у вас є чашка чи тарілка з тріщинами викиньте її. І мова навіть не про те, що це погана прикмета. Все значно банальніше. В тріщинах, навіть найменших, розмножуються мікроби. Вони несуть загрозу для нашого здоров’я.

Дощечка

Дошки для нарізання овочів та м’яса, також потрібно дуже часто змінювати. Взагалі, ідеально для такої мети вибирати дерев’яну дошку, адже дерево має певні антисептичні властивості. Змінювати дошку варто один раз на пів року, або якщо на ній з’явилися глибокі порізи. В цих порізах бактерії дуже добре себе почувають. Якщо у вас пластикова дошка, чи з інших матеріалів, змінювати її потрібно ще частіше.

Протерміновані спеції

Дуже рідко ми звертаємо увагу на термін придатності спецій. Та й взагалі багатьом здається, що це як сіль чи цукор, може зберігатися довго та без проблем. Але ні. Найменше, що може статися — це їжа без аромату та смаку, адже старі спеції його просто втрачають. Найгірше — це харчове отруєння.

Відкрите вино

Дехто відкорковуючи пляшку вина ставить її потім в холодильник і успішно про неї забуває. Пам’ятайте, що відкрите біле вино придатне до споживання протягом трьох днів, а червоне максимум два тижні.