Vodafon анонсировал уникальную услугу: другие операторы просто обязаны это повторить

Мобильный оператор Vodafon является одним из самых больших в Украине. Он обслуживает миллионы украинцев со всех уголков страны. Время от времени компания предлагает абонентам интересные предложения, выгодные тарифы и новые услуги. На днях появилась информация, что Водафон запускает услугу “Подозрительный номер”. То есть, каждый подключивший себе эту услугу автоматически станет защищен от мошенников, которых сейчас очень много развелось. Оператор будет просто блокировать все номера, принадлежащие аферистам и они не смогут до вас дозвониться. Также защитить можно и своих близких. Им вы можете подключить к этой услуге в своем приложении My Vodafone.

Как это работает?

Так как сейчас участились случаи мошенничества, и происходят они преимущественно в телефонном режиме, компания Водафон решила позаботиться о своих клиентах. Каждый может подключить себе данную услугу всего за 15 гривен в месяц. Для этого можно воспользоваться приложением, или же позвонить по телефону на горячую линию компании. Для того чтобы защитить близких, нужно совершить следующие действия:

Открыть приложение “My Vodafone”. Зайти в раздел Мои номера и выбрать номер человека, которому хотели бы подключить услугу. Далее зайти в раздел “Дополнительные услуги” и выбрать там услугу “Подозрительный номер”.

Нажмите кнопку подключить, и больше никаких звонков или смс сообщений от незнакомых номеров ваши близкие и вы не будете получать.



В компании добавляют, что при подключении услуги “Подозрительный номер” автоматически активизируется и услуга “Сохранение номера”. Это означает, что она будет защищена от несанкционированного переноса в другую мобильную сеть.

В последнее время мошенники охотятся на пенсионеров

Данная услуга будет очень полезна особенно старикам, которые часто являются легкой добычей для мошенников. В частности, только за последние несколько месяцев было несколько тысяч случаев мошенничества с похищением денег с карточек. Во всех случаях жертвами выступили пожилые люди. Аферисты звонят им, прикрываясь работниками банка и выманивают конфиденциальную информацию. Во многих случаях им это удается.