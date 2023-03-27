Vodafon анонсував унікальну послугу: інші оператори просто зобов’язані це повторити

Мобільний оператор Vodafon є одним з найбільших в Україні. Він обслуговує мільйони українців з усіх куточків країни. Час від часу компанія пропонує абонентам цікаві акційні пропозиції, вигідні тарифи та нові послуги. Днями з’явилася інформація, що Водафон запускає послугу “Підозрілий номер”. Тобто, кожен хто підключить собі цю послугу автоматично стане захищеним від шахраїв, яких зараз дуже багато розвелося. Оператор просто блокуватиме всі номери, які належать аферистам і вони не зможуть до вас додзвонитися. Також, захистити можна й своїх близьких. Їм ви можете підключити до цієї послуги у своєму додатку “My Vodafone”.

Як це працює?

Так як зараз почастішали випадки шахрайства, і відбуваються вони переважно у телефонному режимі, то компанія Водафон вирішила потурбуватися про своїх клієнтів. Кожен може підключити собі дану послугу лише за 15 гривень на місяць. Для цього можна скористуватися додатком, або ж зателефонувати на гарячу лінію компанії. Для того, щоб захистити близьких потрібно зробити наступні дії:

Відкрити додаток “My Vodafone”. Зайти в розділ “Мої номери” і вибрати номер людини, якій хотіли б підключити послугу. Далі зайти в розділ “Додаткові послуги” і вибрати там послугу “Підозрілий номер”.

Натискаєте кнопку підключити, і більше жодних дзвінків чи смс повідомлень від незнайомих номерів ваші близькі та ви не отримуватимете.

В компанії додають, що при підключенні послуги “Підозрілий номер” автоматично активізується й послуга “Збереження номера”. Це означає, що він буде захищений від несанкціонованого перенесення в іншу мобільну мережу.

Останнім часом шахраї полюють на пенсіонерів

Дана послуга буде дуже корисною особливо людям похилого віку, які часто є легкою здобиччю для шахраїв. Зокрема лише за останні кілька місяців було кілька тисяч випадків шахрайства з викраденням грошей з карток. В усіх випадках жертвами виступили літні люди. Аферисти телефонують їм прикриваючись працівниками банку та виманюють конфіденційну інформацію. В багатьох випадках їм це вдається.