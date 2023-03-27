В апреле полмиллиона человек получат обновленные пенсии: для них проведут перерасчет

С 1 апреля состоится еще один перерасчет пенсий, несмотря на то, что в марте прошла ежегодная индексация. В этот раз повышение коснется около полумиллиона человек, а это примерно 6% всего количества пенсионеров в Украине. О пересчете уже сообщила заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак. Она говорит, что эти полмиллиона — это работающие пенсионеры.

Пересчет будет индивидуальным

Если лицо после достижения пенсионного возраста продолжает работать, ему начисляется дополнительный стаж. Соответственно пенсия перечисляется и будет больше. Именно этот перерасчет в апреле проведут для всех, кто работает, имея пенсионный возраст. Размер доплаты будет индивидуальным, ведь зависит от многих факторов: общего стажа, количества сверхурочного стажа, размера зарплаты и, как следствие, страховых взносов и т.д.

В марте пенсию проиндексировали всем без исключения

Что касается мартовской индексации, то вокруг нее было много скептицизма. Все из-за достаточно высокого индекса (20%), в связи с большой инфляцией. Но на деле индексация коснулась каждого. Сейчас, в конце месяца, уже можно окончательно подвести итоги. Статистика утверждает, что средний размер доплаты составил 500–600 гривен. Это коснулось тех, у кого пенсия в пределах 3000 гривен. Те, кто получает больше (более 5000 гривен) могли получить по 1000 гривен доплаты и даже больше. У некоторых не оправдались ожидания и реальность. Люди ожидали других сумм, ведь считали, что индексировать будут их фактическую пенсию, ту которую они ежемесячно получают на карточку или на почте. А на практике индексируется расчетная выплата, то есть “голая” пенсия без всяких надбавок за стаж. К примеру, если ваша пенсия 2600 грн, то 600 гривен это надбавка за стаж, а 2000 гривен это расчетная пенсия. Именно последнюю и индексировали.