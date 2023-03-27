В квітні пів мільйона осіб отримають оновлені пенсії: для них проведуть перерахунок

З 1 квітня відбудеться ще один перерахунок пенсій, попри те, що у березні відбулася щорічна індексація. Цього разу підвищення торкнеться близько пів мільйона осіб, а це приблизно 6% від всієї кількості пенсіонерів в Україні. Про перерахунок вже повідомила заступниця міністра соціальної політики України Дарина Марчак. Вона каже, що цих пів мільйона — це працюючі пенсіонери.

Перерахунок буде індивідуальним

Якщо особа після досягнення пенсійного віку продовжує працювати, то їй нараховується додатковий стаж. Відповідно пенсія перераховується і буде більшою. Саме цей перерахунок у квітні проведуть для всіх, хто працює маючи пенсійний вік. Розмір доплати буде індивідуальним, адже залежить від багатьох факторів: загального стажу, кількості понаднормового стажу, розміру зарплати і як наслідок страхових внесків тощо.

В березні пенсію проіндексували всім без виключення

Стосовно березневої індексації, то навколо неї було багато скептицизму. Все через досить високий індекс (20%), у зв’язку з великою інфляцією. Та на ділі, індексація торкнулася кожного. Зараз, наприкінці місяця вже можна остаточно підбити підсумки. Статистика стверджує, що середній розмір доплати становив 500-600 гривень. Це торкнулося тих в кого пенсія в межах 3000 гривень. Ті, хто отримує більше (понад 5000 гривень) могли отримати по 1000 гривень доплати і навіть більше. У декого не справдилися очікування та реальність. Люди очікували на інші суми, адже вважали, що індексувати будуть їхню фактичну пенсію, ту яку вони щомісяця отримують на картку чи на пошті. А на практиці індексується розрахункова виплата, тобто “гола” пенсія без жодних надбавок за стаж. Наприклад, якщо ваша пенсія 2600 грн, то 600 гривень це надбавка за стаж, а 2000 гривень це розрахункова пенсія. Саме останню й індексували.