Дом мечты за 2 000 долларов: где в Украине купить жилье на берегу реки за смешные деньги

Сейчас в Украине можно купить дом на берегу реки или другого водоема за смешные деньги, всего около двух тысяч долларов. Стоит понимать, что такая недвижимость будет находится в маленьком населенном пункте, а в доме понадобится сделать ремонт.

Мы проанализировали интересные объявления на популярных ресурсах с продажи недвижимости.

В Днепропетровской области на продажу выставлен дом “для рыбака” по цене 40 тыс. грн. Этот дом расположен на берегу водохранилища, площадь участка составляет 200 квадратных метров. В объявлении указано, что дом оснащен электроэнергией, а расстояние до каменистого пляжа составляет 35 метров. Он идеально подходит для рыбалки, спуска лодки или просто для отдыха у воды. На участке растут 7 кустов белого винограда, а также имеются ранние черешня, слива и груша. В доме есть газовая печка.

Также в Николаевской области на продажу выставлен дом площадью 70 квадратных метров, расположенный на берегу реки в селе Сынюшин Брод. Цена этого дома составляет две тысячи долларов. Площадь участка составляет 37 квадратных метров. В объявлении указано, что дом имеет веранду размером 7 на 3 метра, погреб и сарай. Также на участке есть металлический забор, и общая площадь огорода составляет 37 соток.

Отметим, что самое дешевое жилье в Украине находится в зоне боевых действий, однако покупать квартиры в таких населенных пунктах очень рискованно. Не стоит рассматривать такой вариант недвижимости как инвестицию. Несмотря на невероятные усилия наших Вооруженных сил, враг не оставляет попыток уничтожить все, куда способны дотянуться их артиллерия или комплексы С-300.

Стоит понимать, что низкая стоимость недвижимости не всегда связана с приближенностью к местам ведения боевых действий. Однако стоит тщательно читать условия договора купли/продажи и посоветоваться с опытным юристом перед покупкой. Это поможет минимизировать всевозможные риски.