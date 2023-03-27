Від ретривера до хаскі: яка собака найкраще підійде різним знакам зодіаку

Давно відомо, що зірки можуть давати підказки та допомагати приймати правильні рішення. Загальні риси характеру різних знаків зодіаку можуть допомогти обрати собі ідеального домашнього улюбленця. Якщо ви мрієте про собаку, то інформація від астрологів може допомогти підібрати найбільш підходящу породу собаки.

Овен

Представники знаку дещо настирливі та імпульсивні. Їм підійде активна, розумна та цілеспрямована собака. Це може бути німецька вівчарка.

Телець

Уродженці знаку Телець вважають врівноваженими. Їм потрібна така ж собака. При цьому чотириногий друг повинен періодично проявляти емоції. Це допоможе знайти з ним спільну мову. Один із найкращих варіантів — собака породи сенбернар.

Близнюки

Близнюкам важлива душевна близькість, а ще — вони готові розважатися без зупину. Такі люди оцінять собак породи папійон.

Рак

Представники цього знаку чуттєві та емоційні, тож дуже цінують підтримку та близькість. Тож Ракам найкраще підійде слухняна та спокійна собака, яка прив’язується до господаря. Один із варіантів — скайтер’єр.

Лев

Для Левів немає нічого більш важливого за статус та визнання. Тод і собака йому потрібна розкішна та з благородним характером. Ідеальний вибір — німецький дог.

Діва

Представники знаку зациклені на порядку. Здається, що вони зовсім не готові завести собі домашнього улюбленця. Однак такі собаки як басенджі можуть підійти Дівам, адже вони майже не гавкають, не линяють, а також дуже розумні та слухняні.

Терези

Соромязливим Терезам потрібна рівновага. Тому собака повинна бути активною та привертати до себе увагу. Чудовий варіант — сіба-іну.

Стрільці

Представники знаку обожнюють свободу. Тому вони точно знайдуть спільну мову з активною та невтомною хаскі.

Козеріг

Невтомним Козерогам потрібен компаньйон, який дозволить йому дещо розслабитися та відпочити. Представникам знаку потрібна розумна та в міру активна собака, але така, що дозволяє себе обіймати. Найкращий вибір — чау-чау.

Водолій

Представники знаку постійно шукають нові емоції та враження. Тож варто обрати таку ж невгамовну собаку, наприклад, джек-рассел-тер’єра.

Риби

Представники знаку Риби справжні мрійники. Тож їм потрібна собака, яка може розважити та втішими. Чудовим другом для Риб може стати золотистий ретривер.