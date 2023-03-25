Названы шесть уловок, которые используют супермаркеты, чтобы обмануть покупателей

Наверное, нет такого человека, который бы не посещал магазины или супермаркеты. Это просто невозможно. Некоторые могут заходить туда не каждый день, но несколько раз в неделю точно. К сожалению, не все супермаркеты честны по отношению к своим клиентам.

Одно дело если кассир обманул клиента нечаянно, ну, например, недосчитал сдачу или взвесил неправильно товар. А другое дело, если обман происходит систематически, и таким изощренным способом, что далеко не каждый его сможет разоблачить. Мы собрали шесть популярных уловок, которые часто используют в своей деятельности торговые сети.

Шесть способов обмануть покупателя

Неверный вес. Особенно этим грешат на рынке. Весы обустраиваются специальными крючками. Нитями, то есть каждому покупателю перевешивают минимум несколько граммов. В супермаркетах есть контрольные весы, где можно проверить, действительно ли вам правильно все взвесили. Пытайтесь искать такой вес и на рынках. Различные цены. По правилам магазина вам обязаны продать товар по цене, которая на ценнике. Но часто бывает так, что цена была акционной, акция закончилась, а ценник еще не заменили. В результате на кассе вам пробивают товар по совсем другой цене. Обращайте на это внимание. Закругленная сдача. Это касается цен, которые заканчивается на 95 или 99 копеек. Ну конечно, что вам не будут искать 1 или 2 копейки. Они вообще сейчас уже не существует в обращении. Казалось бы пустяки, но большие супермаркеты неплохо на этом зарабатывают. Уцененный продукт. К сожалению, в Украине распродают продукты питания уже тогда, когда они практически испорчены. Хорошо смотрите, не гнилые ли фрукты, или молочка или колбаса не испорчена. Если до истечения срока годности всего 1-2 дня, лучше не берите такую продукцию. Фальшивые скидки. Купите акционный товар только в том случае, если уверены, что цена на него обычно действительно выше. Часто бывает так, что магазин ставит ценник Акция, а цена такая как всегда. Излишняя тара. Если приобретаете весовой продукт, проследите, чтобы вам его взвешивали без тары. За нее вы не должны платить.

Еще один нюанс, о котором знают немногие. Если вы в магазине что-то случайно разбили, то за это не должны платить. Вся ответственность ложится на собственника.