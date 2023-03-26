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Газ та тепло можуть стати розкішшю: як зміняться тарифи та коли 

26.03.2023
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Українців попередили про значне зростання тарифів на електроенергію та воду, а тепер ще й на газ та тепло. Зараз в Верховній Раді обговорюють рівень підвищення вартості комунальних послуг. 

Зараз тривають дискусії відносно тарифів на газ. В Уряді впевнені, що після підняття вартості газу, тарифи на тепло зростуть щонайменше в 2,5- 3 рази. 

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Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово комунальних послуг Олексій Кучеренко. 

Він стверджує, що об’єднаної енергетичної та газотранспортної системи з Європейською означає й об’єднання ринків. А це означає, що українців чекають європейські ціни на енергоносії. 

Стосовно електроенергії, то наразі обговорюють одразу кілька сценаріїв підвищення цін. 

Народний депутат вважає, що збільшення вартості одного кіловата електроенергії до 2,5 гривень — це найбільш оптимістичний варіант. Однак для українців, які споживають до 100 кВт на місяць більш реальним буде шість чи навіть сім гривень за кіловат. Саме такою зараз є ринкова ціна електроенергії.

Стосовно ціни на природний газ, то ринкова його ціна — 16 гривень за кубометр. На щастя до кінця дії воєнного стану та шість місяців після його скасування, тарифи на газ та тепло залишаться на тому ж рівні що зараз. Однак в найближчій перспективі ціни піднімуть спочатку для теплокомуненерго. В такому випадку міським бюджетам доведеться терміново шукати значні кошти для того, щоб покрити вартість газу. 

Також не можна забувати про підвищення цін на воду, яке буде проведено в два етапи найближчим часом. 

Вже цього квітня платіжки можуть зрости на 10% . Вже в липні буде другий етап підвищення, тож вартість зросте ще на 10%. За підрахунками експертів, кожне домогосподарство платитиме в середньому на 60 гривень більше за воду.


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26.03.2023
1 хвилина на прочитання
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