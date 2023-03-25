Названо шість хитрощів, які використовують супермаркети, щоб обманути покупців

Напевно немає такої людини, яка б не відвідувала магазини чи супермаркети. Це просто нереально. Не може дехто заходить туди не щодня, але кілька разів на тиждень точно. На жаль, не всі супермаркети чесні по відношенню до своїх клієнтів.

Одне діло якщо касир обманув клієнта ненавмисно, ну, наприклад, недорахував здачу чи зважив не правильно товар. А інша справа, якщо обман відбувається систематично, і таким витонченим способом, що далеко не кожен його зможе викрити. Ми зібрали шість популярних хитрощів, які частенько використовують у своїх діяльності торговельні мережі.

Шість способів обманути покупця

Неправильна вага. Особливо цим грішать на ринку. Ваги облаштовуються спеціальними гачками. Нитками, тобто кожному покупцеві переважують мінімум кілька грамів. В супермаркетах є контрольні ваги де можна перевірити, чи дійсно вам правильно все зважили. Намагайтесь шукати таку вагу й на ринках. Різні ціни. За правилами магазину вам зобов’язані продати товар за тією ціною, яка на ціннику. Але досить часто буває так, що ціна була акційною, акція закінчилася, а цінник ще не замінили. В результаті на касі вам пробивають товар за зовсім іншою ціною. Звертайте на це увагу. Заокруглена здача. Це стосується цін, які закінчується на 95, чи 99 копійок. Ну звісно ж, що вам не будуть шукати 1 чи 2 копійки. Їх взагалі зараз вже не існує в обігу. Здавалося б дрібниці, але великі супермаркети непогано на цьому заробляють. Уцінений товар. На жаль, в Україні розпродують продукти харчування вже тоді, коли вони практично зіпсовані. Добре дивіться, чи фрукти не гнилі, чи молочка або ковбаса не зіпсована. Якщо до завершення терміну придатності всього 1-2 дня, краще не беріть таку продукцію. Фальшиві знижки. Купуйте акційний товар лише в тому разі, якщо впевнені, що ціна на нього зазвичай дійсно вища. Часто буває так, що магазин ставить цінник “Акція”, а ціна така як завжди. Зайва тара. Якщо купуєте ваговий продукт, прослідкуйте, щоб вам його зважували без тари. За неї ви не повинні платити.

Ще один нюанс, про який знають не всі. Якщо ви в магазині щось випадково розбили, то не маєте за це платити. Вся відповідальність лягає на власника.