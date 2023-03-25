Могут ли представители военкомата требовать ваши документы: объяснение юриста

С тех пор, как в Украине ввели военное положение, все граждане обязаны носить с собой документ, удостоверяющий личность, и при первом требовании предоставить документы военнослужащим для проверки. Однако не всегда требование предъявить документы считается законным.

Юрист Полина Марченко рассказала, в каких случаях представители военкомата могут проверять ваши документы и когда требование предоставить документы недопустимо.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины 1456 военнослужащих, представители военкоматов или территориальных центров комплектования могут проверять ваши документы только в нескольких случаях.

человек похож на лицо, которое находится в розыске или считается без вести пропавшим;

есть основания полагать, что лицо совершило или намерено совершить правонарушение;

лицо попало на территории или объект со специальным пропускным режимом;

у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические вещества или другие вещи, обращение которых ограничено или вовсе запрещено;

лицо находится в месте, где было совершено уголовное или административное правонарушение, например место дорожно-транспортного происшествия;

внешние признаки лица или транспортного средства дают основания полагать, что транспорт использовался для совершения правонарушения или является объектом совершения правонарушения;

нарушение лицом запретов, введенных на территории, где введено военное положение.

Только при таком условии представители территориальных центров комплектования могут остановить вас и потребовать документы. В случае вручения повестки, у вас есть все основания отказаться от предоставления документов. В то же время, если у вас есть отсрочка от мобилизации или же вы не подлежите мобилизации, достаточно предоставить соответствующий документ.

Если такого при себе нет, то достаточно обратиться в Территориальный центр комплектования с врученной повесткой и соответствующими документами, подтверждающими отсрочку. В таком случае повестку. выданную ранее, аннулируют.

Напомним, в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Она началась с 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины.