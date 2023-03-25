Українці почали отримувати дивні SMS: на них в жодному разі не можна реагувати

Українці, особливо абоненти мобільного оператора Київстар почали масово отримувати тривожні повідомлення. Вони схиляють людей до державної зради, просять надати інформацію про позиції Збройних сил України за гроші.

Посилання, що є в СМС повідомленні веде на Telegram канал. Повідомлення отримують від відправника, який називає себе Krayina.

Подібні повідомлення приходять масово. Однак навіть так наш ворог не зможе досягти своєї мети. Днями стало відомо, що окупанти відмовилися від планів масштабного наступу цієї весни, яким нас налякали останні кілька місяців. Натомість вони облаштовують оборонні рубежі. Все це не допоможе, адже ЗСУ вже готуються та в найближчі півтори чи два місяці завдадуть вирішального удару по ворогу.

А для тих, хто має бажання зрадити наших захисників та Україну, й надати інформацію ворогу, ми хочемо нагадати про відповідальність за держзраду.

Державна зрада має на увазі дії, навмисно вчинені громадянином України, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності країни, економічній чи інформаційній безпеці. Також держзрадою вважається перехід на бік ворога в умовах воєнного стану, а також шпигунство на користь іноземних держав для провадження підривної діяльності проти України.

Тож за статтею 111 Кримінального кодексу України за державну зраду передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років. З або без конфіскації майна.

Варто зазначити, що вже неодноразово були ситуації, коли зрадники потрапляють за грати. Мешканця столиці України засудили на 15 років увязнення за те, що він коригував ракетні удари по Києву.

Служба безпеки України та інші правоохоронні органи постійно працюють над відкриттям осіб, які виявили бажання допомогти ворогу. На щастя такі ситуації не надто часті, однак є люди, які не проти заробити за безпеці нашої країни, здоров’ї та житті співгромадян.