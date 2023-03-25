Конституционный суд установил минимальный размер пенсии: меньшие суммы теперь незаконны

В Украине очень много людей имеют минимальную пенсию. Более того, есть разные минималки. И если для людей с полным стажем минимальная пенсия – это примерно 2500 гривен. Так тем у кого стажа недостаточно и вовсе выплачивают социальную помощь, которая также считается пенсией и не превышает даже 2000 гривен. Несмотря на это, все еще существуют законодатели нормы, позволяющие взимать деньги с владельцев таких пенсий, если они перед кем-то являются должниками. Конституционный суд постановил, что это незаконные действия, а особенно если такая пенсия является единственным источником дохода гражданина.

Решение принято 22 марта 2023 года

Суд признал неконституционными некоторые нормы статьи 70 закона №1058. Речь идет исключительно о гражданах, для которых пенсия – это единственный источник дохода.

“Такое положение вещей… не позволяет человеку… поддерживать достаточный жизненный уровень и сохранять человеческое достоинство, нарушает право… на социальную защиту от государства”, – отметили в КСУ.

По крайней мере, на уровне минимального прожиточного минимума пенсия должна оставаться и отнюдь не быть ниже.

1 марта происходила масштабная индексация выплат

Несмотря на то, что в Украине заморозили размер пенсий и минимальной зарплаты, все же ежегодную индексацию решили оставить в силе. Пенсии проиндексировали примерно на 20%. Такой высокий индекс вышел из-за безумной инфляции, образовавшейся в прошлом году на фоне войны. В результате индексации пенсии в среднем выросли на 500 гривен. Такое повышение коснулось преимущественно тех, у кого расчетная выплата в пределах 3000 гривен. Имеющие расчетную пенсию 5000 гривен и более могли рассчитывать на 1000 гривен надбавки, а некоторые и на полторы. Для многих результат индексации получился не совсем ожидаемым именно потому, что индексировали не фактическую, а расчетную выплату. Но в целом, доплаты пришли практически всем без исключения.