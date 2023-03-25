В Україні з’явиться новий телеканал: вже відомо кому він належить

В Україні є досить багато телеканалів. Найпопулярніших всього декілька, і переважно це всі телеканали, які об’єдналися у інформаційному телемарафоні. Невдовзі телеконтент може трішки змінитися, адже глядачі матимуть змогу дивитися ще один канал. Абсолютно новий. Належатиме він Міністерству оборони та називатиметься “Армія ТВ”. Національна Рада по телебаченню вже видала дозвіл на отримання ліцензії та запуск нового ресурсу. В телепрограмі будуть переважно інформаційно-аналітичні новини, фільми і трохи музичних творів.

“Незабаром на супутнику з’явиться новий український телеканал “Армія ТВ”. Ліцензію на супутникове мовлення терміном на 10 років Національна рада видала Центральній телерадіостудії Міністерства оборони України, м. Київ”, – заявила прес-служба регулятора.

Р яд телеканалів зникли з ефіру

Варто згадати, що протягом дії воєнного стану було закрито не один телеканал. Зокрема, ліцензію забрали у цілої компанії “Медіа група Україна”, яка об’єднувала такі телеканали, як:Україна, НЛО.TV, Донбас, Індиго tv, Україна 24 (ефірна та супутникова ліцензія), Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3. Також регулятор анулював ліцензії двох провайдерів Медіа Групи Україна: супутникової платформи Xtra.tv та ОТТ-платформи Oll.tv.

“Це вперше взагалі у нашому українському мовленні відбувається, коли така величезна група, величезний бізнес припиняє свою діяльність. Нацрада хотіла би висловити величезну подяку редакторам, журналістам, дизайнерам – усім, хто працював у цій медіа-групі за багатолітню роботу, досвід, який мали і передавали, за роботу під час війни”, – заявили з цього приводу у Національній Раді.

Також ще раніше було накладено санкції на багато телеканалів, які фінансувалися державною-агресором, або з тимчасово окупованих територій.

«Наші телеканали не закривали. Ми закривали їхні», – сказав на це Президент України Володимир Зеленський.