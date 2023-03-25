Конституційний суд встановив мінімальний розмір пенсії: менші суми тепер є незаконними

В Україні дуже багато людей мають мінімальну пенсію. Більше того, є різні мінімалки. І якщо для людей з повним стажем мінімальна пенсія — це приблизно 2500 гривень. То тим в кого стажу недостатньо й зовсім виплачують соціальну допомогу, яка також вважається за пенсію і не перевищує навіть 2000 гривень. Попри це все ще існують законодавці норми, які дозволяють стягувати гроші з власників таких пенсій, якщо вони є перед кимось боржниками. Конституційний суд постановив, що це є незаконними діями, а особливо якщо така пенсія є єдиним джерелом доходу громадянина.

Рішення прийнято 22 березня 2023 року

Суд признав неконституційними деякі норми статті 70 закону №1058. Мова йде виключно про громадян, для яких пенсія це єдине джерело доходу.

“Такий стан речей… не дозволяє людині… підтримувати достатній життєвий рівень та зберігати людську гідність, порушує право… на соціальний захист від держави“, – зазначили в КСУ.

Принаймні на рівні мінімального прожиткового мінімум пенсія повинна залишатися й аж ніяк не бути нижчою.

1 березня відбувалася масштабна індексація виплат

Попри те, що в Україні заморозили розмір пенсій та мінімальної зарплати, та все ж щорічну індексацію вирішили залишити в силі. Пенсії проіндексували приблизно на 20%. Такий високий індекс вийшов через шалену інфляцію, яка утворилася минулого року на фоні війни. В результаті індексації пенсії в середньому зросли на 500 гривень. Таке підвищення торкнулося переважно тих в кого розрахункова виплата в межах 3000 гривень. Ті, хто мають розрахункову пенсію 5000 гривень і більше, могли розраховувати на 1000 гривень надбавки, а дехто й на півтори. Для багатьох результат індексації вийшов не зовсім очікуваним саме через те, що індексували не фактичну, а розрахункову виплату. Та зрештою, доплати прийшли практично всім без виключення.