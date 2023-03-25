ПФУ роз’яснює: Хто отримає додаткові 100 гривень до своєї пенсії?

Пенсійний фонд України роз’яснив, чи були підвищені пенсії, призначені у 2020-2022 роках, з 1 березня. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України.

23 березня Пенсійний фонд заявив, що перерахунки пенсій з 1 березня цього року здійснюються з урахуванням середньої заробітної плати, яка становить 7 405,03 гривні.

Водночас, пенсії, призначені за зверненнями, поданими протягом 2020-2022 років, з 1 березня 2023 року не підвищуються, оскільки в їхніх розрахунках враховано вищий показник середньої заробітної плати (7 763,17 грн, 9 118,81 грн, 10 846,37 грн відповідно), ніж той, що був встановлений на момент перерахунку.

У Пенсійному фонді додали, що постановою уряду №168 від 24 лютого 2023 року “Про проведення індексації пенсій та страхових виплат і додаткові заходи щодо посилення соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році” передбачено щомісячну доплату до зазначених пенсій у розмірі 100 гривень.