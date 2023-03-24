Тарифы на электроснабжение значительно вырастут: когда ожидать изменений

Уже в ближайшее время украинцы получат обновленные платежки за электроэнергию. Известно, что стоимость вырастет минимум на 200%. Известно, что тарифы будут пересмотрены сразу после окончания отопительного сезона. Так что уже скоро придется платить больше.

По словам советника премьер-министра Украины Юрия Бойко сейчас тарифы для бытовых потребителей примерно в четыре раза ниже реальной стоимости электроэнергии. В поддержку текущего тарифа государство предоставляет дотации за каждый киловатт-час независимо от уровня доходов всех граждан. На сегодняшний день на такие дотации тратится уже более 140 миллиардов гривен в год.

Как изменятся цены на электроэнергию

Сейчас домохозяйства, которые используют до 100 кВт/ч на сегодняшний день платят за электричество по тарифу 1,44 гривны за 1 киловатт потребленной энергии. Использующие более 100 кВт/ч платят чуть больше — 1,66 гривны за один киловатт.

Для лучшего понимания сейчас украинцы за потребленные 250 киловатт платят около 360 гривен. После пересмотра тарифов сумма в платежках вырастет до 720 гривен за тот же объем потребленной электроэнергии.

Таким образом, уже в этом году средняя платежка за электроэнергии. в Украине может вырасти с 240 до 470 гривен. Это при условии, что стоимость электроэнергии поднимут до 2,8 гривны за киловатт. Или до 840 гривен, это если в правительстве примут решение установить тарифы на электроснабжение на уровне рыночной стоимости. Это может загнать украинцев в долговую яму, ведь немало наших сограждан и так в затруднительном положении из-за вторжения российских оккупантов.По словам главы Министерства энергетики Германа Галущенко, тарифы на электроснабжение будут пересмотрены по окончании отопительного сезона, то есть примерно в середине апреля.

В то же время, в Кабмине ранее заявляли, что все, кто не сможет оплачивать электроэнергию по новому тарифу, будет иметь право на получение субсидии. Однако не все столь однозначно. Многие украинцы потеряли работу и не могут трудоустроиться на новую, а безработные не имеют права получать субсидию. Так что остается надеяться, что цены вырастут не более чем в два раза.