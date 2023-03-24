Тарифи на електропостачання значно зростуть: коли очікувати змін

Вже найближчим часом українці отримають оновлені платіжки за електроенергію. Відомо, що вартість зросте мінімум на 200%. Наразі відомо, що тарифи переглянуть одразу після закінчення опалювального сезону. Тож вже скоро доведеться платити більше.

За словами радника прем’єр міністра України Юрія Бойка зараз тарифи для побутових споживачів приблизно в чотири рази нижча за реальну вартість електроенергії. На підтримку поточного тарифу держава надає дотації за кожен кіловат-годину незалежно від рівня доходів всіх громадян. На сьогожні на такі дотації витрачається вже понад 140 мільярдів гривень на рік.

Як зміняться ціни на електроенергію

Наразі домогосподарства, які використовують до 100 кВт/г на сьогодні платять за електрику по тарифу 1,44 гривні за 1 кіловат спожитої енергії. Ті, що використовують понад 100 кВт/г платять трохи більше — 1,66 гривні за один кіловат.

Для кращого розуміння, зараз українці за спожиті 250 кіловат платять близько 360 гривень. Після перегляду тарифів сума в платіжках зросте до 720 гривень за той же обсяг спожитої електроенергії.

Таким чином вже цього року середня платіжка за електроенергію. в Україні може зрости з 240 гривень до 470 гривень. Це при умові, що вартість електроенергії піднімуть до 2,8 гривні за кіловат. Або ж до 840 гривень, це якщо в уряді приймуть рішення встановити тарифи на електропостачання на рівні ринкової вартості. Це може загнати українців в боргову яму, адже чимало наших співгромадян і так в скрутному становищі через вторгнення російських окупантів.

За словами очільники Міністерства енергетики Германа Галущенка, тарифи на електропостачання переглянуть після закінчення опалювального сезону, тобто приблизно в середині квітня.

Водночас в Кабміні раніше заявляли, що всі, хто не може оплачувати електроенергію за новим тарифом, матиме право на отримання субсидії. Однак не все так однозначно. Чимало українців втратили роботу та не можуть працевлаштуватися на нову, а безробітні не мають права отримувати субсидію. Тож залишається сподіватися, що ціни зростуть не більше ніж удвічі.