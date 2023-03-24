В силу вступили нові правила продажу алкоголю: що змінилося

Наразі в одній із областей змінили правила продажу алкогольних напоїв. У найближчому майбутньому такі самі нововведення можуть запрацювати по всій країні.

На Київщині змінили час продажу напоїв, які містять алкоголь. Нові правила набули чинності приблизно тиждень тому, 16 березня.

Тепер у торгових мережах, магазинах та інших точках продажу, які мають ліцензію на торгівлю, можна купити алкоголь щодня з десятої ранку до дев’ятої вечора.

У закладах громадського харчування (кафе, ресторани) допускається продаж алкогольних напоїв з десятої ранку до десятої вечора, але тільки за умови, що цей заклад має ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями.

Кому не продають алкоголь навіть у встановлений час

При цьому продовжує діяти заборона продажу алкоголю. Це стосується людей у ​​військовій формі, представників правоохоронних органів, добровольчих формувань територіальних громад, які залучені до служби.

Нагадаємо, що на початку весни 2023 року суттєво подорожчали алкогольні напої, такі як вино, пиво та горілка.

Ймовірно, це не останнє підвищення цін. В найближчій перспективі в Україні можуть запровадити електронний акциз. Нововведення призведе до підвищення вартості.

За словами авторів законопроекту про запровадження цифрового акцизу, нововведення дозволить поповнити держбюджет та вивести продаж спиртних напоїв із тіні. Проте експерти вважають, що це, навпаки, зажене бізнес із глухого кута.

Також повідомлялося про можливе запровадження акцизу на безалкогольні газовані напої, але все це на рівні ініціатив та законопроектів. В Україні шукають усілякі способи поповнення державного бюджету, але фахівці вважають, що не варто вдаватися до крайнощів, щоб не посилити ситуацію. Будь-яке рішення вимагає ретельного аналізу та чіткого розуміння алгоритму, інакше воно може погіршити і так непросту економічну ситуацію в нашій державі, спровоковану повномасштабним вторгненням російських окупантів.