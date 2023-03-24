Експерти розповіли, як перевірити яйця на свіжість прямо в магазині: є чотири способи

Яйця хоч і подорожчали до небачених раніше в Україні цін, та все ж залишаються популярним продуктом. Переважно магазини завозять їх великими партіями. Так само й на ринках. Невідомо, скільки часу яйце простояло допоки ви вирішили його купити. А в даному питанні важливо, щоб продукт був свіжим. По-перше, не хочеться викидати гроші на вітер. А по-друге, отруєння яйцями може мати дуже серйозні наслідки, тож краще не ризикувати. Експерти назвали аж чотири лайфхаки, як можна прямо в магазині перевірити свіжі яйця чи ні. Ловіть на замітку.

Чотири способи перевірити яйця

Огляньте шкарлупу

В першу чергу зверніть увагу на шкарлупу. Чудово, якщо вона має шершаву поверхню, наче з якимись гульками. Тоді яйце точно свіже. Якщо ж воно ідеально гладке, наче відполіроване, то ймовірно лежить вже дуже давно. Також, зверніть увагу чи немає на шкарлупі якихось вм’ятин, та плямок, які прогинаються. Це свідчить про те, що яйце не свіже.

Потрясіть яйце

Можете злегка потрясти яйце. Якщо воно видає хлюпаючі звуки значить вже зіпсувалося. У свіжому яйці жовток густий, і жодних звуків не видає. Також, можна покрутити яйце на рівній поверхні. Свіже не буде обертатися проти своєї осі, а несвіже може зробити відразу кілька обертів.

Понюхайте яйце

Нюхати яйця можна і в магазині, однак якщо воно лише трішки зіпсоване, то жодного запаху ви можете не відчути. Обов’язково потрібно нюхати яйця коли ви вже плануєте їх готувати. Якщо запах бодай трішки не типовий, не вживайте його.

Огляньте яйце під сонячним промінням

Якщо є можливість піднесіть яйце до яскравого світла, щоб воно прямо просвічувалось. Ви не повинні побачити там жодних плям. Якщо вони є, яйце не свіже.

Взагалі яйця можуть зберігатися приблизно 25 днів, а при температурі нижче +20 градусів, то й ще трохи довше.