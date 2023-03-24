Відразу в чотирьох областях скоротять комендантську годину

В Україні від початку війни у всіх областях діє комендантська година. Виключенням став тільки Ужгород. Там жодних обмежень не вводили. В інших областях вночі не можна було вільно пересуватися вулицями без спеціального на те дозволу. Тривалість комендантської години кожна область встановлювала самостійно враховуючи близькість до фронту, та загальну безпекову ситуацію в регіоні. Та ось, починається хороша тенденція. Одразу кілька областей оголосили про скорочення комендантської години. Причому це області, які знаходяться максимально близько до лінії фронту, а також до кордону з РФ. Мова про Київ, Суми, Херсон та Харків.

Скорочуватимуть переважно на годину

В Херсоні доволі суворі обмеження. Тут комендантська година розпочинається вже о 19:00. Зрештою в місті доволі небезпечно, адже росіяни періодично обстрілюють його райони і майже завжди є потерпілі. Та ось, й там оголосили про незначні послаблення.

«У Херсонській області зменшено тривалість комендантської години. З 24 березня вона розпочинатиметься о 20:00 і триватиме до 6:00», — пояснив голова Херсонської ОВА.

У Києві з 26 березня також скоротять комендантську годину. Вона триватиме з 00:00 до 05:00. Це написала на своєму ресурсі міська адміністрація.

В Сумах також будуть скорочувати комендантську годину. Про це вже повідомила місцева влада. Щоправда, це поки пропозиція з боку влади.

“Ми ініціюємо звернення до військових, до військової адміністрації, обговорюємо ці моменти – про можливість запровадження комендантської години не з 23:00, а з 24:00″, – заявив сумський міський голова Олександр Лисенко.

Ідентичні розмови наразі відбуваються й у Харкові.

«Поки що це питання ми не розглядаємо. Однак, звичайно, враховуючи військову обстановку, враховуючи наші погодні умови, радимося і, можливо, винесемо це питання на Раду оборони та ухвалимо спільне колегіальне рішення, яке відповідатиме тій безпеці та тим безпековим викликам», — розповів журналістам голова Харківської ОВ Олег Синегубов.

В багатьох тилових областях поки таких розмов немає, адже там й так комендантська година набагато коротша ніж в областях, що ближче до зони бойових дій.