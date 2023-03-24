АТБ розпродує товари за пів ціни: але для покупців є одна умова

Торгова мережа АТБ має супермаркети практично у кожному українському місті. Це всім відомі магазини, з лояльними цінами, та регулярними акційними пропозиціями. Інколи мережа влаштовує одноденні або кілька денні акції. А для ряду покупців знижки можуть бути щодня. Мова про тих, хто оформив собі пластикову картку АТБ у відділенні одного з популярних в Україні банків. З цією карткою в певні дні тижня можна купувати продукти з 50% знижкою.

Картку можна оформити в одному з чотирьох українських банків

Картку АТБ можна оформити в Ощадбанку, А-Банку, Укргазбанку та Райффайзен банку. Якщо зробити коротку порівняльну статистику, то Ощадбанк станом на сьогодні вже видав понад 1,8 мільйона карточок. Райффайзен 720 тисяч карток. А-Банк оформив понад 115 тисяч, а Укргазбанк лише протягом останнього місяця оформив 4 616 карт.

Щоб оформити картку потрібно прийти у будь-яке відділення вищезазначених установ з паспортом та ідентифікаційним кодом. Тим хто має мобільні додатки від згаданих банків можуть спробувати оформити картку прямо в застосунку. Щоправда, деякі додатки вимагатимуть для авторизації наявність “Дії” або цифрових фото документів.

Оновлена картка від АТБ дуже багатофункціональна. На неї можна отримувати пенсію та зарплату, розраховуватися нею без комісії, поповнювати її у терміналах, переводити з неї кошти на картки інших банків тощо.

До 9 квітня в АТБ діє суперакція

До 9 квітня три дні на тиждень (п’ятниця, субота і неділя) в АТБ діють шалені знижки абсолютно для всіх покупців. Кожного тижня перелік товарів, які розпродують може змінюватися. Знижки торкнуться всіх покупців, але власники карток АТБ виграють найбільше. Їм деякі товари можна буде купити наполовину дешевше.