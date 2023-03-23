Новые тарифы на коммуналку, перерасчет пенсий и скачки курса доллара: какие изменения украинцам принесет апрель

В апреле украинцев ожидает несколько значительных изменений, причем не все они будут положительными. В частности, повысят тарифы на воду, а возможно и на электроэнергию. При этом части пенсионеров увеличат сумму выплат, а доллар продолжит падать и может достичь даже 38 грн/$.

Как изменятся цены на коммуналку?

Водоснабжение уже с 1 апреля подорожает на 12,3%. Решение о повышении тарифов в Раде уже фактически принято. Мотивировано оно почти двукратным удорожанием реагентов для очистки воды и увеличением затрат на заплаты работникам.

Что же касается тарифов на электроэнергию, то этот вопрос пока остается открытым. Сейчас в правительстве обсуждают повышение цен до 2,5-2,7 грн за киловатт, то есть почти вдвое. Однако окончательное решение все еще не принято.

Кому и на сколько повысят пенсии?

Увеличение пенсионных выплат в апреле ждет граждан, продолживших работать после выхода на заслуженный отдых. Таких пенсионеров в Украине сейчас насчитывается около 2,7 млн. Однако на перерасчет выплат с увеличением стажа могут рассчитывать только пенсионеры, которые после оформления пенсии успели отработать по крайней мере 2 года.

Размер повышения будет зависеть от официальной зарплаты пенсионера и количества лет дополнительного стажа, полученного после выхода на пенсию. В среднем сумма пенсии у этой категории пенсионеров увеличится на 5-6%. Однако новой пенсии придется ждать до мая, а надбавку за апрель украинцам начислят задним числом.

Что будет с долларом?

По прогнозам экспертов, в апреле тенденция к удешевлению доллара продолжится. За последние несколько месяцев наличный курс «американца» стремительно снизился с 40 грн/$ до 38,5 грн/$. Этому способствовало регулярное поступление финансовой помощи от международных партнеров. А за последний месяц в Украине еще существенно сократились расходы на энергоресурсы, что также поспособствовало стабилизации курса.

Учитывая эти и другие положительные факторы, руководитель отдела аналитики компании Concorde Capital Александр Паращий предполагает, что курс доллара продолжит снижаться. По его прогнозу, в апреле цена доллара будет колебаться в пределах 38-38,5 грн/$. Но это только при условии, что «зерновой коридор» будет работать слаженно, а страна сможет и дальше получать стабильную прибыль от экспорта зерна.