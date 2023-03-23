В марте будет наблюдаться задержка ряда выплат: названы причины

В Украине почти 5 миллионов официально зарегистрированных лиц со статусом ВПЛ. Все они получают социальную помощь в размере 2200 гривен на человека ежемесячно. Однако в марте многие украинцы столкнулись с проблемой задержки средств. Те, кто привык получать деньги в начале месяца, еще их не получили. В Министерстве объясняют, с чем это связано.

Людей просит не посещать органы социальной защиты

Министр по реинтеграции пояснила, что все под контролем и не нужно обивать пороги ЦНАпов и местных органов самоуправления. Ежемесячно средства приходят к 3-му, 13-му и 23 числу включительно. И в основном нет такого, что за конкретным лицом закреплено какое-то число. То есть если в прошлом месяце вам пришли средства к 3-му числу, то в этом месяце вполне могут прийти и к 23-му, и это нормально. Все деньги уже перечислены в соответствующие банки и обязательно поступят на карточки своих получателей. Дефицита бюджета в данном плане нет. Даже если и наблюдаются какие-то задержки, то это скорее из-за особенности работы конкретного банка.

Украинцы массово оформляют помощь ООН

И к слову о социальных выплатах. В ООН снова объявили о помощи для украинцев размером 6600 гривен, которую разделят на три месяца. Подавать заявки могут все, кто не получал эту выплату раньше и чей доход не превышает 5400 гривен. То есть это не только внутренне перемещенные лица, жители освобожденных от оккупации территорий, или люди, потерявшие жилье и имущество в результате боевых действий. Это и другие украинцы, которые живут в далеких от линии фронта регионах, но находятся в тяжелом финансовом положении. Это пенсионеры, многодетные семьи, люди с инвалидностью и другие незащищенные социальные категории населения.