В березні спостерігатиметься затримка ряду виплат: названо причини

В Україні є майже 5 мільйонів офіційно зареєстрованих осіб зі статусом ВПО. Всі вони отримують соціальну допомогу в розмірі 2200 гривень на особу щомісяця. Однак в березні багато українців стикнулися з проблемою затримки коштів. Ті хто звик отримувати гроші на початку місяця ще їх не отримали. У Міністерстві пояснюють з чим це пов’язано.

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Міністр з питань реінтеграції пояснила, що все під контролем і не потрібно оббивати пороги ЦНАпів та місцевих органів самоврядування. Щомісяця кошти приходять до 3-го, 13-го і 23 числа включно. І переважно немає такого, що за конкретною особою закріплено якесь число. Тобто якщо минулого місяця вам прийшли кошти до 3-го числа, то цього місяця цілком можуть прийти й до 23-го і це нормально. Всі гроші вже перераховані у відповідні банки, і обов’язково надійдуть на картки своїх отримувачів. Дефіциту бюджету у даному плані немає. Навіть якщо й спостерігаються якісь затримки, то це швидше через особливість роботи конкретного банку.

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Й до слова про соціальні виплати. У ООН знову оголосили про допомогу для українців розміром у 6600 гривень, яку поділять на три місяці. Подавати заявки можуть всі хто не отримував цю виплату раніше і чий дохід не перевищує 5400 гривень. Тобто це не лише внутрішньо переміщені особи, мешканці звільнених від окупації територій, чи люди, які втратили житло і майно внаслідок бойових дій. Це й інші українці, які живуть в далеких від лінії фронту регіонах, але перебувають у скрутному фінансовому становищі. Це пенсіонери, багатодітні родини, особи з інвалідністю та інші незахищені соціальні категорії населення.