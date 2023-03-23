Пользователей WhatsApp и Telegram предостерегают от массовой блокировки аккаунтов

На днях в сети появилось множество сообщений о том, что состоится блокировка аккаунтов в Телеграмм и Вотсап. Так как оба довольно популярны среди украинцев, то данная информация многих смутила. В компаниях поспешили объяснить эти сообщения и успокоить пользователей. Говорят, никакой блокировки не будет. Блокировать будут только те аккаунты, владельцы которых не пользовались ими более 120 дней. Также могут заблокировать аккаунт в течение 45 дней, если его владелец сменил номер и теперь пользуется другим аккаунтом, или активировал его на другом устройстве.

“Чтобы поддерживать безопасность, ограничить срок хранения данных и защитить конфиденциальность пользователей, обычно учетные записи WhatsApp удаляются, если в течение 120 дней у них не наблюдалась ни одна активность (т.е. устройство пользователя ни разу не подключалось к WhatsApp).

Для активации учетной записи требуется подключение к Интернету. Если на пользовательском устройстве открыт WhatsApp, но подключение к Интернету отсутствует, учетная запись остается неактивной.

Содержимое, сохраненное на пользовательском устройстве сохраняется, пока WhatsApp не будет удалено с устройства. Если пользователь снова зарегистрируется в WhatsApp с того же устройства, сохраненное локально содержимое появится снова”, — написала на своем сайте компания WhatsApp.

Аккаунты могут блокировать, но по серьезной причине

Так как в Украине продолжается война, то “информационная гигиена” крайне важна. Аккаунт действительно может быть заблокирован за ряд нарушений. Например, если это группа, где публикуется информация, которая несет угрозу для ВСУ. К примеру, фото и видео прилетов, перемещение техники и т.д. Также, недавно был заблокирован ряд каналов, которые были созданы для того, чтобы люди могли делиться между собой, где кто видел работников военкомата и вручение повесток. Администраторов этих каналов теперь ждет ответственность. В то же время, просто так заблокировать ваш профиль никто не может и не собирается.