Користувачів WhatsApp і Telegram застерігають від масового блокування акаунтів

Днями в мережі появилось безліч повідомлень про те, що відбудеться блокування акаунтів в Телеграм та Вотсап. Так як обидва є доволі популярними серед українців, то дана інформація багатьох збентежила. В компаніях поспішили пояснити ці повідомлення та заспокоїти користувачів. Кажуть ніякого блокування не буде. Блокуватимуть лише ті акаунти власники яких не користувалися ними понад 120 днів. Також, можуть заблокувати акаунт протягом 45 днів, якщо його власник змінив номер і тепер користується іншим акаунтом, або активував його на іншому пристрої.

“Щоб підтримувати безпеку, обмежити термін зберігання даних і захистити конфіденційність користувачів, зазвичай облікові записи WhatsApp видаляються, якщо протягом 120 днів у них не спостерігалася жодна активність (тобто, пристрій користувача жодного разу не підключався до WhatsApp).

Щоб обліковий запис був активним, потрібне з’єднання з Інтернетом. Якщо на пристрої користувача відкрито WhatsApp, але з’єднання з Інтернетом відсутнє, обліковий запис залишається неактивним.

Вміст, збережений на пристрої користувача зберігатиметься, доки WhatsApp не буде видалено з пристрою. Якщо користувач повторно зареєструється у WhatsApp із того самого пристрою, збережений локально вміст з’явиться знову”, написала на своєму сайті компанія WhatsApp.

Акаунти можуть блокувати, але за серйозної на те причини

Через те, що в Україні триває війна, то “інформаційна гігієна” є вкрай важливою. Акаунт дійсно можуть заблокувати за ряд порушень. Наприклад, якщо це група де публікується інформація, яка несе загрозу для ЗСУ. Наприклад, фото і відео прильотів, переміщення техніки тощо. Також, нещодавно було заблоковано ряд каналів, які були створені для того, щоб люди могли ділитися між собою де хто бачив працівників військкомату та вручення повісток. Адміністраторів цих каналів тепер чекає відповідальність. Водночас просто так заблокувати ваш профіль ніхто не може і не збирається.