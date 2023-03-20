Як захистити банківські картки від шахраїв: 8 порад від експертів 

Кіберзлочинці ніколи не полишають спроб знайти новий спосіб використати банківські картки людей, щоб збагатитися. Більшість схем широко відомі, тож ми вважаємо, що це нас не торкнеться. Насправді, шахраї постійно вдосконалюють свої методи, тож навіть найобережніший користувач може бути під загрозою.

Пропонуємо ознайомитися з порадами від експертів, щоб точно не стати жертвою шахраїв.

Ніколи не зберігайте свій PIN-код поряд з карткою. Вивчіть ці чотири цифри на память, адже у випадку втрати шахрай без жодних труднощів зніме ваші гроші в найближчому банкоматі. Не повідомляйте свій PIN-код та CVV2-код, навіть якщо цього вимагає, так званий працівник банку. Справжні представники фінансової установи ніколи не вимагають від клієнтів подібну інформацію. Регулярно змінюйте свій PIN-код, але проводьте цю процедуру онлайн або в банкоматі, що розташований у відділеннях банку, де є камери. Встановіть добовий ліміт на списання коштів та зняття готівки. Навіть у випадку шахрайства ви не втратите велику суму коштів. Увімкніть послугу SMS-інформування про всі операції за карткою. Так ви швидко зможете дізнатися про неправомірні транзакції за вашою карткою. Не користуйтеся чужим телефоном для входу в Особистий кабінет мобільного банку. Користуйтеся онлайн послугами виключно з власного пристрою. Не зберігайте дані карток на сайтах інтернет-магазинів. Так ви знизите ризик того, що ваші дані викрадуть хакери. При втраті картки терміново дзвоніть до банку та блокуйте картку, або ж зробіть це онлайн в особистому кабінеті. Головне — зробити це якомога швидше.

Як бачите, всього кілька доволі простих правил допоможуть зберегти ваші кошти від шахраїв. Лише ваша обережність може знизити ризик потрапляння на гачок шахраїв. Також завжди перевіряйте справжність сайту, особливо, якщо вам надсилають посилання, наприклад, при покупці в інтернет-магазині.