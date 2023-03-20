Не гірші за F-16: ЗСУ отримають модернізовані МіГ-29

Днями стало відомо, що уряд Словаччини затвердив передачу Збройним силам України 13 одиниць літаків МіГ-29. Ще чотири одиниць радянських винищувачів передасть українській армії офіційна Польща.

Наразі відомо, що поляки передадуть Збройним силам України можернізову версію МіГів. В рамках модернізації вони були адаптовані під сучасні стандарти НАТО. Варто зазначити, що уряд Словаччини обіцяв надати радянські винищувачі ще минулого року, однак досі цього не зробити. Не варто виключати, що словацькі літаки теж будуть адаптовані під натівські стандарти.

Нагадаємо, що раніше спеціалісти зі Сполучених Штатів Америки допомогли українським інженерам інтегрувати з МіГ-29 ракети HARM. Їх появлення на озброєнні української армії стало повною несподіванкою для російських окупантів.

Також цього березня стало відомо, що в Пентагоні вивчають можливість інтеграції ракет AIM-120 з радянськими винищувачами МіГ-29. Якщо це завдання вдасться розв’язати, то українські пілоти отримають змогу вражати літаки противника поза зоною їх видимості. До речі, ракети AIM-120 використовуються з винищувачами F-16.

Поліпшення українського авіаційного флоту є одним з пріоритетів для України, який прагне забезпечити країну потужною та сучасною військовою технікою для проведення масштабної контрнаступальної операції, яка ймовірно відбудеться вже за півтора чи два місяці.

Відтак, передача 13 одиниць МіГ-29 та 4 одиниць з Польщі є дуже важливим кроком у забезпеченні потреб українських Збройних сил. Зважаючи на те, що передача американських винищувачів F-16 поки не погоджена, а у випадку погодження знадобиться чимало часу на навчання наших пілотів, то передача модернізованих МіГів допоможе покращити позиції українських захисників.

Сподіваємося, що вже цей рік принесе Україні довгоочікувану перемогу. і всі наші захисники повернуться додому живими та неушкодженими. А ворог назавжди піде з нашої землі.