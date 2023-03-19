Украинцы могут получить продуктовые наборы бесплатно: кто может получить и на каких условиях

Организация “Каритас Черновцы” предоставляет новую возможность для внутренних переселенцев получить бесплатные семейные продуктовые наборы. Регистрация на получение помощи открыта для переселенцев из прифронтовых регионов страны, которые на данный момент проживают в Черновицкой области.

Организация установила определенные критерии для получения помощи: многодетная семья (от трех детей), член семьи с инвалидностью I и II группы, член семьи, который болен онкологией, одинокий отец или мать, проживающая с несовершеннолетними детьми (от двух и более детей). Кроме того, претенденты не должны ранее получать какую-либо помощь от организации “Каритас Черновцы”.

Для того чтобы получить бесплатный продуктовый набор, необходимо предоставить следующие документы: справка о регистрации внутренне перемещенного лица, паспорт или другой документ, подтверждающий личность, идентификационный код, документы, подтверждающие принадлежность к той или иной группе (удостоверение, справка МСЭК, история болезни и т.п.), а также для мужчин призывного возраста – справку из военкомата о взятии на учет/снятие с учета.

Для подачи заявки нужно заполнить форму по ссылке: https://cutt.ly/G4p2Tnk. После одобрения заявки информация о дате и месте получения продуктового набора будет отправлена переселенцу в виде смс-сообщения на указанный номер телефона.

Это хоть и незначительная, но все таки помощь. Людям, которые были вынуждены бросить свои дома и уехать в неизвестность из-за вторжения российских оккупантов крайне важно знать, что о них помнят и им готовы помочь.

Напомним, что все внутренние переселенцы имеют право на получение финансовой помощи от государства, это две тысячи гривен на взрослого трудоспособного человека и три тысячи гривен на ребенка, пенсионера или человека с инвалидностью.

Также внутренне перемещенным лицам помогают разные благотворительные организации. Такая помощь предусматривает как денежную помощь, так и выдачу продуктовых или гигиенических наборов.