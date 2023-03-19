Українці можуть отримати продуктові набори безкоштовно: хто може отримати та на яких умовах

Організація “Карітас Чернівці” надає нову нагоду для внутрішніх переселенців отримати безкоштовні сімейні продуктові набори. Реєстрація на отримання допомоги відкрита для переселенців із прифронтових регіонів країни, які наразі проживають у Чернівецькій області.

Організація встановила певні критерії для отримання допомоги: багатодітна сім’я (від трьох дітей), член сім’ї з інвалідністю І та ІІ групи, член сім’ї, який хворий на онкологію, самотній батько чи мати, яка проживає з неповнолітніми дітьми (від двох та більше дітей). Крім того, претенденти не повинні раніше отримувати жодної допомоги від організації “Карітас Чернівці”.

Для того щоб отримати безкоштовний продуктовий набір, необхідно надати такі документи: довідка про реєстрацію внутрішньо переміщеної особи, паспорт або інший документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують приналежність до тієї чи іншої групи (посвідчення, довідка МСЕК, історія хвороби тощо) .п.), а також для чоловіків призовного віку – довідку з військкомату про взяття на облік/зняття з обліку.

Для подання заявки потрібно заповнити форму за посиланням: https://cutt.ly/G4p2Tnk. Після схвалення заявки інформацію про дату та місце отримання продуктового набору буде надіслано переселенцю у вигляді смс-повідомлення на вказаний номер телефону.

Це хоч і незначна, але все ж таки допомога. Людям, які були змушені покинути свої будинки і поїхати в невідомість через вторгнення російських окупантів, дуже важливо знати, що про них пам’ятають і готові їм допомогти.

Нагадаємо, що всі внутрішні переселенці мають право на отримання фінансової допомоги від держави, це дві тисячі гривень на дорослу працездатну людину та три тисячі гривень на дитину, пенсіонера чи людину з інвалідністю.

Також внутрішньо переміщеним особам допомагають різні благодійні організації. Така допомога передбачає як грошову допомогу, так і видачу продуктових чи гігієнічних наборів.