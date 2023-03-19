Тарифы заморожены: названы 3 коммунальные услуги, стоимость которых не будет меняться

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отметила, что повышение тарифов на воду в Украине возможно в ближайшие месяцы. Однако одновременно с учетом военного положения определены три коммунальные услуги, цены на которые не могут увеличиваться.

Согласно ответу, полученному от НКРЭКУ по запросу РБК-Украина, “по закону, НКРЭКУ не имеет полномочий устанавливать цены на природный газ”. Однако у национальной комиссии есть возможность устанавливать тарифы на услуги распределения природного газа.

Известно, что президент Украины Владимир Зеленский в августе 2022 подписал закон, устанавливающий мораторий на повышение цен на природный газ и услуги по теплоснабжению на рынке. Закон действует во время военного положения в Украине и в течение 6 месяцев после его окончания. Закон также запрещает повышение тарифов на услуги по распределению природного газа и на производство, транспортировку и поставку тепловой энергии.

Кроме того, согласно НКРЭКУ, цена на природный газ для бытовых потребителей, ОСМД, производителей тепловой энергии, которые используют газ для производства тепловой энергии для населения и заключили договор с ГК “Нафтогаз Украины”, не может увеличиваться и остается на том же уровне, что и на 24 февраля 2022 года.

Таким образом, законом запрещено повышение стоимости:

услуги по распределению природного газа;

тепловую энергию: ее производство, транспортировка и снабжение;

услуги по снабжению тепловой энергией и горячей водой.

В то же время, уже этой весной может вырасти стоимость электроэнергии. Точные цифры пока не называют, однако известно, что, скорее всего, цены будут повышать постепенно. Это вынужденный шаг, ведь постоянные атаки российских оккупантов привели к значительным затратам на поддержку энергетической инфраструктуры. Ранее сообщалось, что электроэнергия подорожает для предпринимателей, это произойдет в три этапа, а это соответственно повлечет рост цен на продукты первой необходимости.