Клиенты monobank потеряли еще один способ пополнения карт
Ведущий платежный оператор страны объяснил сбой в своих терминалах обновлением программного обеспечения, благодаря которому пользователи получили доступ к одной из самых современных функций.
Клиенты monobank временно утратили возможность пополнять свои карты с помощью терминалов EasyPay. В сети сразу же появились жалобы пользователей, рассказывающих, что сервис monobank просто исчез с экранов терминалов. Что же произошло с терминалами одного из самых популярных платежных операторов Украины?
В компании EasyPay рассказали, что так называемый сбой сервиса monobank был связан с плановым обновлением программного обеспечения терминалов. Благодаря этому обновлению клиенты онлайн-банка получили доступ к более широкому функционалу. Теперь им станет еще проще и выгоднее пополнять свои карты в терминалах EasyPay.
Как оказалось, компания активировала на своих терминалах современную технологию NFC, которая обеспечивает передачу данных прямо со смартфона с помощью специального сканера. Теперь пользователи смогут авторизироваться в терминале EasyPay через сервисы Google Pay или Apple Pay. Для этого достаточно выбрать на телефоне карту monobank и приложить его к NFC-сканеру.
Генеральный директор компании EasyPay Алексей Авраменко отметил, что обновление программного обеспечения длилось всего лишь в течение 6 часов, причем ночью, во время комендантского часа. Фактически иконка monobank отсутствовала на терминалах компании с 00:00 до 06:00 16 марта. Обновление специально запланировали на такое время, чтобы не создавать неудобств пользователям.
Однако некоторые клиенты monobank все же заметили отсутствие банковского сервиса и сразу же забили тревогу. Хотя с утра того же дня сервис monobank уже исправно работал в терминалах платежного оператора на всей территории Украины.
Кстати, новый способ пополнения карт – это не единственный сюрприз, который приготовил платежный оператор EasyPay для клиентов monobank. В частности, компания увеличила лимит бесплатного пополнения карт мобильного банковского учреждения. Теперь авторизированные пользователи могут положить на карту monobank до 30 тыс. грн, не заплатив при этом ни гривны комиссии.
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