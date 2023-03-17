Клиенты monobank потеряли еще один способ пополнения карт

Клиенты monobank временно утратили возможность пополнять свои карты с помощью терминалов EasyPay. В сети сразу же появились жалобы пользователей, рассказывающих, что сервис monobank просто исчез с экранов терминалов. Что же произошло с терминалами одного из самых популярных платежных операторов Украины?

В компании EasyPay рассказали, что так называемый сбой сервиса monobank был связан с плановым обновлением программного обеспечения терминалов. Благодаря этому обновлению клиенты онлайн-банка получили доступ к более широкому функционалу. Теперь им станет еще проще и выгоднее пополнять свои карты в терминалах EasyPay.

Как оказалось, компания активировала на своих терминалах современную технологию NFC, которая обеспечивает передачу данных прямо со смартфона с помощью специального сканера. Теперь пользователи смогут авторизироваться в терминале EasyPay через сервисы Google Pay или Apple Pay. Для этого достаточно выбрать на телефоне карту monobank и приложить его к NFC-сканеру.

Генеральный директор компании EasyPay Алексей Авраменко отметил, что обновление программного обеспечения длилось всего лишь в течение 6 часов, причем ночью, во время комендантского часа. Фактически иконка monobank отсутствовала на терминалах компании с 00:00 до 06:00 16 марта. Обновление специально запланировали на такое время, чтобы не создавать неудобств пользователям.

Однако некоторые клиенты monobank все же заметили отсутствие банковского сервиса и сразу же забили тревогу. Хотя с утра того же дня сервис monobank уже исправно работал в терминалах платежного оператора на всей территории Украины.

Кстати, новый способ пополнения карт – это не единственный сюрприз, который приготовил платежный оператор EasyPay для клиентов monobank. В частности, компания увеличила лимит бесплатного пополнения карт мобильного банковского учреждения. Теперь авторизированные пользователи могут положить на карту monobank до 30 тыс. грн, не заплатив при этом ни гривны комиссии.