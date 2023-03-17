ЗСУ приземлили “невразливий” БПЛА окупантів за допомогою української системи РЕБ

Військовослужбовці 58-ої ОМПБр приземлили безпілотний літальний апарат російських окупантів ZALA 421-16E2, який ті називають “нєуязвімим”.

Для знешкодження повітряної цілі наші захисники застосувати український комплекс радіоелектронної боротьби “Буковель-AD”. Це вкрай хороша новина, адже збитий безпілотник позиціонується як невидимий та невразливий.

Деталі

За словами наших захисників, російські окупанти використовують дрони ZALA 421-16E2 для збору розвідувальних даних та спостереження. Ці безпілотні літальні апарати ворога здатні передавати зображення з камери в режимі онлайн в будь-який час доби.

Щодо розвідувального БПЛА ворога ZALA 421-16E2 , то конструктивно він виконаний в форм-факторі “літаюче крило”. Він оснащений камерою з 60-кратним зумом, а також тепловізором. Його створили спеціалісти російської компанії ZALA AERO.

Дрон може перебувати в повітрі до чотирьох годин. Для безпечного повернення на землю він оснащений парашютом та повітряним амортизаторів.

Технічні характеристики дрона окупантів:

вага — 7,5 кг;

вантажопідйомність 1-1,5 кг;

максимальна швидкість 125 км на годину;

максимальна висота — 5 км.

Запускають свій розвідувальний дрон окупанти за допомогою пневматичної пускової установки.

Щодо українського комплексу радіоелектронної боротьби “Буковель-AD”, то їх створили інженери Proximus LLC. Ця компанія зареєстрована в Україні. Комплекси РЕБ призначений для раннього виявлення безпілотних літальних апаратів та блокування каналів керування. Радіус дії цього РЕБ складає 20 км.

Також сьогодні, 17 березня, стало відомо, що Словакія надасть Україні зенітно ракетні системи “Куб” з радіусом ураження цілей 22 км. Також перші NASAMS вже в Україні, тож тепер наше небо стало ще більш захищеним. Вже цієї весни до України надійдуть системи протиповітряної оборони Patriot. Наші військові прибули до США ще наприкінці січня, де мали навчатися за скороченою програмою.

Вже цієї весни наші захисники підуть в контрнаступ. Сподіваємося, що цей рік принесе нам довгоочікувану перемогу над ворогом.