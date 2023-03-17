ЗСУ отримають німецькі мостові системи M3 Amphibious Rig

Уряд Нідерландів днями анонсував передачу Збройним силам Україні понтонних переправ. Відповідно до інформації, що опублікована на офіційному сайті міністерство оборони, українським військовим нададуть системи M3 Amphibious Rig.

Ці системи створені для переправлення військової техніки через понтонні мости. Водночас точна кількість систем, які потраплять до наших військових, не називається зі зрозумілих причин.

Що відомо про системи M3 Amphibious Rig

Системи M3 Amphibious Rig являє собою машину-амфібію німецького виробництва. Окрім мостів вона дозволяє збирати пороми. Загалом M3 призначена для переправи через водні перешкоди різноманітної військової техніки, включаючи танки та бронетранспортери.

Щодо самої машини M3 Amphibious Rig, то її створили інженери компанії Eisenwerke Kaiserslautern. З відкритих джерел ми дізналися характеристики цієї системи:

довжина машини — 12,8 метра;

ширина кузова машини — 3,3 метра;

висота кузова — 3,9 метра;

вага M3 Amphibious Rig — 26 тонн;

кількість членів екіпажу — 3 особи;

кліренс — 0,70 см.

Крім цих німецьких машин амфібій Нідерланди також пообіцяли передати Збройним силам України тральники класу Alkmaar. Їх будуть використовувати військово морські сили України для берегової охорони та знешкоджень мін, якими окупанти засіяли не лише поля, ліси та вулиці, але й водойми.

Відомо, що цього тижня очільниця Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен побувала в Одесі. Тоді чиновниця повідомила, що Нідерланди надали допомогу Україні на суму 1,2 мільярда євро.

Також сьогодні стало відомо, що Кабінет Міністрів Словакії погодив передачу 13 одиниць МіГів Збройним силам України. Також ЗСУ нададуть зенітно ракетні комплекси “Куб”, які мають дальність враження 22 км.

ЗСУ накопичують військову техніку від наших західних партнерів, та вже цієї весни підуть в контрнаступ, щоб назавжди прогнати окупантів з нашої землі. Сподіваємося цей рік принесе нам довгоочікувану допомогу і всі наші захисники повернуться додому живими та неушкодженими.