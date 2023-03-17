АК-74 відходять в минуле: ЗСУ отримають нові штурмові гвинтівки

Польща всіляко допомагає українцям з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів. Днями стало відомо, що офіційна Варшава постачає Збройним силам України сучасні штурмові гвинтівки GROT, Про це повідомив Маріуш Блащак, очільник польського міністерства оборони.

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В інтерв’ю кореспонденту радіостанції міністр оборони Польщі повідомив, що офіційний Київ вирішив замовити у компанії Fabryka Broni, що працює в польському Радомі ще більше штурмових гвинтівок GROT. Точна кількість законтрактованого озброєння не називається, однак мова може йти про повне переозброєння наших бійців.

Вперше польські автомати GROT побачити в бійців Сил оборони ще навесні минулого року. Про це навіть писали журналісти видання “Мілітарний”. Відповідно до інформації з відкритих джерел Україна отримала від Польщі близько десяти тисяч одиниць таких гвинтівок і це лише в рамках оборонної підтримки. Тепер офіційний Київ хоче переозброїти українську армію.

Щодо самої зброї, то GROT являє собою польську штурмову гвинтівку. Відповідно до характеристик, які ми знайшли в відкритих джерелах, відомо, що вона має калібр натівського стандарту 5,56х54.

Створення такої штурмової гвинтівки почалося ще в 2007 році. В цього автомати модульна конструкція. Також відомо, що GROT C16 А2 комплектується відкидним телескопічним прикладом. А це значно спрощує транспортування зброї.

Нижче наведемо тактико технічні характеристики польської гвинтівки.

маса зброї без спорядженого магазина — 3,65 кг;

калібр — 5,56 мм;

довжина гвинтівки 900 мм;

довжина зі складеним прикладом — 843 мм;

довжина ствола — 406 мм;

швидкість польоту кулі — 860 м на секунду;

швидкість ведення вогню — до 900 пострілів на хвилину;

прицільна дальність — 500 метрів;

вмістимість магазину — 30 патронів.

Польська армія також поступово переходить за гвинтівки GROT з радянських автоматів. Відповідно до контракту з компанією Fabryka Broni, польська армія повинна отримати аж 88 000 одиниць цих штурмових гвинтівок. Повне переозброєння повинне бути виконане до 2026 року