Дополнительных 500 гривен ежемесячно: у некоторых украинцев будет больше денег

В Украине проживает более 11 миллионов пенсионеров и подавляющая часть получает минимальную пенсию в размере от 2000 до 3000 гривен. Около 30% получают среднюю пенсию, которая варьируется в пределах 5000 гривен. Именно в эту категорию входят участники боевых действий. И именно им государство будет доплачивать еще 523 гривны. Кроме этой суммы гарантирована еще доплата в размере 40 гривен, которую впервые ввели в 2004 году. В то же время, есть и нюанс. Вместе со всеми выплатами пенсия этих граждан не должна превышать 4395 гривен. Что касается военных и участников боевых действий, то неизменным остается и их право выходить на пенсию в 55 и 50 лет соответственно. Для досрочного ухода на пенсию мужчины должны иметь минимум 25 лет стажа, а женщины минимум 20.

В Украине суммируют результаты мартовской индексации

1 марта прошла ежегодная индексация пенсий. Учитывая безумный рост инфляции, индекс тоже был немалый, а именно 20%. По предварительным итогам средняя сумма на выросшие пенсии — 900 гривен. Правда, это касалось пенсионеров, получающих средние и высокие выплаты, то есть 5000 гривен и больше. Имеющие минимальную пенсию (до 3000 грн.) получили мизерную доплату. У некоторых она составляла всего 100 гривен. Все из-за специальной системы индексации, которая предполагает перерасчет расчетной пенсии, а не фактической. Следовательно, если человек получает 2500 ежемесячно, то его расчетная пенсия — 2050 грн. остальное это доплата за стаж. В результате индексации расчетной пенсии она выросла на 500-600 гривен и стала такой же, как фактическая.

В этом году много доплат к пенсиям ожидать не стоит. Ее размер заморозили до конца года из-за войны. Правда, оставили возрастные доплаты для тех, кому исполнится 70, 75 и 80 лет.