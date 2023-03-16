Додаткових 500 гривень щомісяця: дехто з українців матиме більше грошей

В Україні проживає понад 11 мільйонів пенсіонерів і переважна їх частина отримує мінімальну пенсію в розмірі від 2000 до 3000 гривень. Близько 30% отримують середню пенсію, яка варіюється в межах 5000 гривень. Саме до цієї категорії переважно входять учасники бойових дій. І саме їм держава доплачуватиме ще +523 гривні. Окрім цієї суми гарантованою є ще доплата у розмірі 40 гривень, яку вперше запровадили у 2004 році. Водночас є й нюанс. Разом зі всіма виплатами, пенсія цих громадян не повинна перевищувати 4395 гривень. Стосовно військових та учасників бойових дій, то незмінним залишається і їхнє право виходити на пенсію у 55 та 50 років відповідно. Для дострокового виходу на пенсію чоловіки повинні мати мінімум 25 років стажу, а жінки мінімум 20.

В Україні підсумовують результати березневої індексації

1 березня відбулася щорічна індексація пенсій. Враховуючи шалений ріст інфляції, індекс теж був чималий, а саме 20%. За попередніми підсумками середня сума на котру зросли пенсії — 900 гривень. Щоправда, це стосувалося пенсіонерів, які отримують середні та високі виплати, тобто 5000 гривень і більше. Ті що мають мінімальну пенсію (до 3000 грн) отримали мізерну доплату. В декого вона становила всього 100 гривень. Все через спеціальну систему індексації, яка передбачає перерахунок розрахункової пенсії, а не фактичної. Відтак, якщо особа отримує 2500 щомісяця, то її розрахункова пенсія — 2050 грн решту це доплата за стаж. В результаті індексації розрахункової пенсії вона зросла на 500-600 гривень, і стала такою ж, як фактична.

Цього року багато доплат до пенсій очікувати не варто. Її розмір заморозили до кінця року через війну. Щоправда, залишили вікові доплати для тих, кому виповниться 70, 75 і 80 років.