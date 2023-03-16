С 20 марта Киевстар начнет автоматическое отключение абонентов от популярной услуги

Компания «Киевстар» обслуживает миллионы абонентов по всей территории Украины. В их арсенале есть множество разнообразных тарифных планов на разный бюджет, а еще уникальные предложения, которыми украинцы охотно пользуются. В частности, у Киевстара есть услуга SIM карта для планшета или второго телефона. Это означает, что вы можете заказать такую карту с тем же номером, который у вас есть и сможете пользоваться условиями своего тарифного плана сразу на двух телефонах. Это достаточно удобно, ведь если, например, речь об интернете, то заплатив за гигабайты один раз, вы можете пользоваться ими сразу на двух устройствах. Более того, во многих тарифных планах дополнительную симку можно подключить совершенно бесплатно в качестве “Суперсили”. Однако с 20 марта произойдут некоторые изменения.

С 20 марта подобная “Суперсила” будет исключена из ряда тарифных планов

Начиная с 20 марта услуга бесплатного подключения дополнительной симки не будет действовать в таких тарифных планах как Sim для устройств, Smart SIM, Киевстар Домашний 4G, а также Роутер 4G.



Если у вас один из этих тарифов и пользовалась такой услугой, то 20 марта она будет автоматически отключена.

Как подключить более дешевый тариф от Киевстар?

На днях компания попала в скандал из-за абонентки, которая хотела перейти с более дорогого тарифа на более дешевый, но не смогла это сделать. Женщина в течение одного месяца пользовалась тарифом с безлимитным интернетом и затем захотела вернуться к своему старому тарифу, который стоит дешевле. Но в приложении такой возможности не было. Приложение предлагало наоборот лишь более дорогие тарифные планы, что очень возмутило женщину. Представители компании заявили, что так действительно может быть. Чтобы подключить желаемый тариф, нужно зайти на сайт Киевстар и ознакомиться со всеми актуальными планами.