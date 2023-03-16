З 20 березня Київстар почне автоматичне відключення абонентів від популярної послуги

Компанія Київстар обслуговує мільйони абонентів по всій території України. В їхньому арсеналі є безліч різноманітних тарифних планів на різний бюджет, а ще унікальні пропозиції , якими українці залюбки користуються. Зокрема, в Київстар є послуга SIM карта для планшета або другого телефону. Це означає, що ви можете замовити таку картку з тим самим номером, який у вас є і зможете користуватися умовами свого тарифного плану одразу на двох телефонах. Це досить зручно, адже якщо, наприклад, мова про інтернет, то заплативши за гігабайти один раз, ви можете користуватися ними відразу на двох пристроях. Більше того в багатьох тарифних планах додаткову сімку можна підключити абсолютно безкоштовно у якості “Суперсили”. Та з 20 березня відбудуться деякі зміни.

З 20 березня подібна “Суперсила” буде виключена з ряду тарифних планів

Починаючи з 20 березня послуга безкоштовного підключення додаткової міски не буде діяти в таких тарифних планах, як: Sim для пристроїв, Smart SIM, Київстар Домашній 4G, а також Роутер 4G.

Якщо ви маєте один з цих тарифів і користувалися такою послугою, то 20 березня вона буде автоматично відключена.



Як підключити дешевший тариф від Київстар?



Днями компанія потрапила у скандал, через абонентку, яка хотіла перейти з дорожчого тарифа на дешевший але не змогла це зробити. Жінка протягом одного місяця користувалася тарифом з безлімітним інтернетом і потім захотіла повернутися до свого старого тарифу, який коштує дешевше. Але в додатку такої можливості не було. Застосунок пропонував навпаки лише дорожчі тарифні плани, що дуже обурило жінку. Представники компанії заявили, що таке дійсно може бути. Щоб підключити бажаний тариф потрібно зайти на сайт Київстар і ознайомитися зі всіма актуальними планами.