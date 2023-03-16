Відбудеться подвійний перерахунок тарифів на воду: які суми платитимуть українці

Про те, що тарифи на різні комунальні послуги зростуть стало відомо ще з перших днів нового року. Спочатку подорожчала електроенергія для підприємців, невдовзі має подорожчати й для простого населення. Водночас тарифи на воду зміняться вже буквально з першого квітня. Відбувся перерахунок тарифів як на централізоване водопостачання, так і на водовідведення. Що цікаво тарифи відрізняються залежно від певної області. Про нові ціни повідомили у Національній комісії з питань енергетики і комунальних послуг.

Нові тарифи вже є у вільному доступі

У таблиці нижче ви можете знайти свого постачальника і подивитися скільки тепер доведеться платити за воду.

В Національній комісії заявили, що залишити тарифи на старому рівні було неможливим. Підвищення спровокувало збільшення затрат на електроенергію, ріст цін на додаткове обладнання, яке використовується при ремонті та оновленні водомереж. Також чималий вплив на зміну тарифів має скорочення споживачів приблизно на 10%. Це люди, які виїхали закордон, а також зруйновані внаслідок бойових дій будинки.

Тариф будуть підвищувати двічі, щоб не було великого контрасту між старими і новими цінами. Перше підвищення відбудеться 1 квітня, а друге 1 липня.

“Проекти тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення уважно перевірили, тому перерахунок відповідає вимогам чинного законодавства”, – заявили в комісії.

Тарифи на газ також можуть зрости

Попри те, що зараз діє мораторій на тарифи на газ, ціна блакитного палива може змінитися. Про ймовірне підвищення тарифів зараз ведеться багато розмов. Експерти зазначають, що ціна, яку платить населення за газ є недопустимо низькою. Це всього 8 гривень за куб, тобі як ринкова ціна більш, як вдвічі більша і сягає вже майже 19 гривень за куб. Різницю в ціні доводиться покривати за рахунок коштів з державного бюджету. Наразі відомо, що газ точно не подорожчає до кінця опалювального сезону. Далі розглядають тариф на рівні 12 гривень за куб.